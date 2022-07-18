Европейские танкеры перевозят российскую нефть

Греческие владельцы танкеров, контролирующих около трети мирового флота, перевезли около половины объемов российской сырой нефти в мае и июне. В течение этих двух месяцев греческие суда совершили 151 заход в российские порты в Черном и Балтийском морях, согласно данным Lloyd's List Intelligence.

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Заметьте, что в прошлом году было всего 89 заходов в те же порты. Также греческие танкеры плывут вплоть до Сибири, где размещаются китайские и российские судовладельцы.

Напомним! Санкции ЕС предполагают, что с 5 декабря вступает в силу запрет на поставки российской нефти в Европу. Но заметьте, что перевозки за пределы континента операторами танкеров не будут запрещены, вместе с тем суда не смогут получить страховое покрытие, что сделает какие-либо плавания незаконными в соответствии с международным морским правом.

Транспортировка нефти с корабля на судно

Практика перевозки сырой нефти с корабля на судно активно используется, когда в портах имеется ограниченное пространство для погрузки груза. На такой шаг обычно идут суда, отключающие транспондеры, чтобы скрыть не только свое местонахождение, но и пункт назначения груза.

В последние месяцы у южного греческого порта Каламата происходили десятки пересадок с судна на судно. Руководители судоходства рассказали, что некоторые из этих кораблей выключают свои транспондеры, чтобы скрыть свою позицию, добавив, что такая практика может усилиться, чем ближе к вступлению в силу санкций.

Проводятся темные операции STS и очень хитроумное сокрытие происхождения груза,

– сказала менеджер Lloyd's List Intelligence Мари Бейтс.

Рост поставок в Азию

Несмотря на отказ от западных стран, поставки в Азию наоборот стремительно выросли. Согласно энергетическим данным Vortex, потребление российской сырой нефти в среднем увеличилось до 1,13 миллиона баррелей в день в июне с 670 тысяч баррелей в день в феврале.

В июне Индия добывала примерно один миллион баррелей в день против фактически нулевого показателя в первые два месяца этого года.

Исходя из этой тенденции, выглядит вполне возможным, чтобы Россия могла экспортировать всю сырую нефть без покупателей из Америки или Европейского Союза,

– сказал главный экономист Vortexa Дэвид Вех.

Запрет поставок российской нефти в ЕС

Владельцы крупных европейских танкеров считают, что санкции могут заставить их временно приостановить плавание около трети их флота. Однако высокий мировой спрос на нефть заставит эти суда снова двигаться, говорят они.

Никто не может сказать, что произойдет с рынком танкеров после того, как санкции начнут действовать, но, в конце концов, это может быть чистым положительным результатом, поскольку спрос на нефть все еще высок, и корабли, вероятно, будут развернуты, чтобы забирать нефть из других мест назначения, например США и Ближнего Востока,

– сказал исполнительный директор греческой судоходной компании.

Также директор греческой судоходной компании, пожелавший остаться неназванным, считает, что суда будут ходить на большие расстояния и соответственно будут зарабатывать больше денег.

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