Импорт российской нефти Индией достиг рекордной отметки в июне 2022 года. Речь идет примерно о 950 тысячах баррелей сырья в сутки. Напомним, что россия начала полномасштабную войну с Украиной 24 февраля 2022 года.

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Индия в июне закупила рекордные объемы нефти из россии

Стоит добавить, что это примерно пятая часть от общего объема импорта Индии, которая является потребителем нефти в мире из топ-3. Нефтеперерабатывающие компании из Индии скупают сырье у государства-агрессора с существенными скидками относительно эталонной марки нефти Brent и основных сортов нефти с Ближнего Востока.

Дело в том, что некоторые западные компании и страны отказались сотрудничать с москвой в этом секторе. Главная причина такого шага – полномасштабное вторжение россии в Украину. В июне 2022 года Индия импортировала 4,8 миллиона баррелей нефти:

Это на 3,8% меньше объема, приобретенного в мае%

объема, приобретенного в мае% Но в то же время почти на 23% больше , чем годом ранее;

, чем годом ранее; В 2021 году импорт нефти был на низком уровне, поскольку спрос был под ударом второй мощной волны коронавируса в стране.

В целом импорт российской нефти в Индию в июне вырос на 15,5% по сравнению с маем. В то же время страна закупила объемы сырья из Ирака и Саудовской Аравии на 10,5% и 13,5% меньше соответственно. Таким образом, доля черного золота с Ближнего Востока сместилась с 59,3% до 56,5%.

К теме! россия остается второй по величине среди крупнейших экспортеров нефти в Индию. Первую строчку занимает Ирак, а третью – Саудовская Аравия. Последняя страна сохраняет эту позицию второй месяц подряд.

Увеличение потребления российской нефти привело к росту ее доли в общем импорте Индии до 19,8%. В мае этот показатель равнялся 16,4%. В контексте Содружества Независимых Государств доля сырья из государства-агрессора пошла вверх до 24% с 20,3% в мае.

На момент создания этого материала, эталонная марка российской нефти Urals торгуется по цене на уровне 75,22 доллара за баррель, согласно Investing.com. За день сырье этого бренда подешевело на 6,96%.

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