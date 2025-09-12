Укр Рус
Финансы Финансовые новости Отрицают реальность: Кремль назвал экономическую ситуацию в России "надежной"
12 сентября, 11:30
2

Отрицают реальность: Кремль назвал экономическую ситуацию в России "надежной"

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Экономическая ситуация в России ухудшается, что видно по ослаблению рубля.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая ситуация в России является "надежной и предсказуемой", несмотря на рецессию и ослабление рубля.

Экономическая ситуация в России стремительно ухудшается. В частности, это можно увидеть по ослаблению рубля, которое стало особенно заметным в последнее время.

Что происходит в экономике России?

Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что макроэкономическая ситуация в России является "надежной и предсказуемой".

Читайте также Изменения ощутимы: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас

Обратите внимание! Это заявление прозвучало несмотря на ситуацию с рублем и ощутимую рецессию.

На рецессию в России указывает последовательное сокращение экономики на 0,6% квартал к кварталу. Более того, Минэкономразвития зафиксировал почти полную остановку годового роста. Для понимания, в июле этот показатель составил лишь 0,4%.

Как изменился курс рубля?

  • Впервые с февраля курс евро превысил 100 рублей.
  • Доллар, свою очередь, подорожал до 85,91 рубля, а юань достиг – 12,05 рубля.

Заметьте! С середины июля рубль упал на примерно 10 – 12%. Однако, по словам Пескова, такая ситуация с российской валютой возникла из-за "рыночных процессов".

Как меняется ситуация в российской экономике?

  • Российский Минфин хочет увеличить размер займов. Таким образом планируют уменьшить дефицит бюджета.

  • В России растет количество проблемных кредитов. Почти половина российских финучреждений сейчас испытывает значительное ухудшение финансовых показателей.

  • Индия требует снижения цены на нефть от России. Ведь риски, относительно этой покупки растут. Для Кремля принятие этих условий будет означать уменьшение доходов от реализации нефти.