Заперечують реальність: Кремль назвав економічну ситуацію в Росії "надійною"
- Економічна ситуація в Росії погіршується, що видно з ослаблення рубля.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що макроекономічна ситуація в Росії є "надійною та передбачуваною", попри рецесію та ослаблення рубля.
Економічна ситуація в Росії стрімко гіршає. Зокрема, це можна побачити по ослабленню рубля, яке стало особливо помітним останнім часом.
Що відбувається в економіці Росії?
Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков говорить, що макроекономічна ситуація в Росії є "надійною та передбачуваною", передає 24 Канал.
Зверніть увагу! Ця заява прозвучала попри ситуацію з рублем та відчутну рецесію.
На рецесію в Росії вказує послідовне скорочення економіки на 0,6% квартал до кварталу. Щобільше, Мінекономрозвитку зафіксував майже повну зупинку річного зростання. Для розуміння, у липні цей показник склав лише 0,4%.
Як змінився курс рубля?
- Вперше з лютого курс євро перевищив 100 рублів.
- Долар, своєю чергою, подорожчав до 85,91 рубля, а юань сягнув – 12,05 рублів.
Зауважте! З середини липня рубль впав на приблизно 10 – 12%. Проте, за словами Пєскова, така ситуація з російською валютою виникла через "ринкові процеси".
Як змінюється ситуація в російській економіці?
Російський Мінфін хоче збільшити розмір позик. Таким чином планують зменшити дефіцит бюджету.
В Росії зростає кількість проблемних кредитів. Майже половина російських фінустанов зараз відчуває значне погіршення фінансових показників.
Індія вимагає зниження ціни на нафту від Росії. Адже ризики, відносно цієї покупки зростають. Для Кремля прийняття цих умов означатиме зменшення прибутків від реалізації нафти.