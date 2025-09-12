Укр Рус
12 вересня, 11:30
Заперечують реальність: Кремль назвав економічну ситуацію в Росії "надійною"

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Економічна ситуація в Росії погіршується, що видно з ослаблення рубля.
  • Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що макроекономічна ситуація в Росії є "надійною та передбачуваною", попри рецесію та ослаблення рубля.

Економічна ситуація в Росії стрімко гіршає. Зокрема, це можна побачити по ослабленню рубля, яке стало особливо помітним останнім часом.

Що відбувається в економіці Росії?

Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков говорить, що макроекономічна ситуація в Росії є "надійною та передбачуваною", передає 24 Канал.

Зверніть увагу! Ця заява прозвучала попри ситуацію з рублем та відчутну рецесію.

На рецесію в Росії вказує послідовне скорочення економіки на 0,6% квартал до кварталу. Щобільше, Мінекономрозвитку зафіксував майже повну зупинку річного зростання. Для розуміння, у липні цей показник склав лише 0,4%.

Як змінився курс рубля?

  • Вперше з лютого курс євро перевищив 100 рублів.
  • Долар, своєю чергою, подорожчав до 85,91 рубля, а юань сягнув – 12,05 рублів.

Зауважте! З середини липня рубль впав на приблизно 10 – 12%. Проте, за словами Пєскова, така ситуація з російською валютою виникла через "ринкові процеси". 

Як змінюється ситуація в російській економіці?

  • Російський Мінфін хоче збільшити розмір позик. Таким чином планують зменшити дефіцит бюджету.

  • В Росії зростає кількість проблемних кредитів. Майже половина російських фінустанов зараз відчуває значне погіршення фінансових показників. 

  • Індія вимагає зниження ціни на нафту від Росії. Адже ризики, відносно цієї покупки зростають. Для Кремля прийняття цих умов означатиме зменшення прибутків від реалізації нафти.