Какую скидку хочет Индия на российскую нефть?

По словам индийских покупателей, скидка должна достичь 10 долларов за баррель от базовой цены Brent, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Основной причиной таких требований индийских покупателей, по словам анонимных источников, является то, что банки усиливают контроль из-за разногласий между политикой ЕС и США в вопросе российской нефти

Именно скидка 10 долларов должна соответствовать уровню ценового ограничения. Для сравнения, максимальный дисконт в сентябре составлял – 2 – 3 доллара.

Некоторые российские продавцы говорят, что индийские покупатели требуют слишком больших скидок. Именно поэтому вместо поставок в Индию, часть октябрьских спотовых грузов отправится в Китай.

Заметьте! Такое решение российских продавцов приведет к небольшому снижению объемов поставок, осуществляемых в Индию.

Какие поставки российской нефти осуществляются в Индию?

В среднем в Индию будет поступать в октябре – 1,4 миллиона баррелей в день. Для сравнения, ранее эти объемы составляли:

1,5 миллиона баррелей в день – в августе;

1,6 миллиона баррелей в день – в сентябре.

Важно! На октябрь российская нефть для Индии будет продаваться в большинстве по цене выше ценового лимита. Дело в том, что даже дисконт в размере 10 долларов не "понизит" стоимость до предельного лимита ЕС, который сейчас составляет – 47,6 доллара за баррель.

Что происходит на рынке нефти сейчас?