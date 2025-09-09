Сколько планирует занять российский Минфин?

Как сообщают российские СМИ, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что долг будут наращивать "в разумных пределах".

Заметьте! Программа заимствований сейчас составляет – 4,8 триллиона рублей. А вот дефицит бюджета достигает 3,8 триллиона рублей.

Чтобы нарастить долг существенно, есть ряд ограничений. Силуанов выделил следующие:

емкость финрынка;

стоимость обслуживания;

связь с денежно-кредитной политикой.

Российский министр финансов говорит, что чем больше Минфин будет занимать и тратить, тем жестче становится Центробанк. В частности, вероятно, вырастет ключевая ставка.

Обратите внимание! Российский вице-премьер Денис Мантуров говорит, что увеличение на каждый процентный пункт ключевой ставки обходится бюджету России в ориентировочно 200 миллиардов рублей.

Как изменилась ситуация в российской экономике?