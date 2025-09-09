Сколько планирует занять российский Минфин?
Как сообщают российские СМИ, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что долг будут наращивать "в разумных пределах".
Читайте также Встретились впервые: какое соотношение гривны к лире сейчас
Заметьте! Программа заимствований сейчас составляет – 4,8 триллиона рублей. А вот дефицит бюджета достигает 3,8 триллиона рублей.
Чтобы нарастить долг существенно, есть ряд ограничений. Силуанов выделил следующие:
- емкость финрынка;
- стоимость обслуживания;
- связь с денежно-кредитной политикой.
Российский министр финансов говорит, что чем больше Минфин будет занимать и тратить, тем жестче становится Центробанк. В частности, вероятно, вырастет ключевая ставка.
Обратите внимание! Российский вице-премьер Денис Мантуров говорит, что увеличение на каждый процентный пункт ключевой ставки обходится бюджету России в ориентировочно 200 миллиардов рублей.
Как изменилась ситуация в российской экономике?
Ситуация в российской экономике ухудшается. В частности, это ощущается в банковском секторе, ведь там растет количество проблемных кредитов.
Путин отрицает, что ситуация в российской экономике ухудшается. Он считает, что высокие процентные ставки, которые существуют сейчас, помогают бороться с инфляцией.
Реальные показатели демонстрируют, что экономика России замедлилась в 11 раз за 6 месяцев. Также ощутимый кризис российской промышленности Речь, частности, о сокращении производства значительного количества продукции и даже ухудшении в сфере металлургии.