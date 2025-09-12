Что происходит в экономике России?

Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что макроэкономическая ситуация в России является "надежной и предсказуемой".

Обратите внимание! Это заявление прозвучало несмотря на ситуацию с рублем и ощутимую рецессию.

На рецессию в России указывает последовательное сокращение экономики на 0,6% квартал к кварталу. Более того, Минэкономразвития зафиксировал почти полную остановку годового роста. Для понимания, в июле этот показатель составил лишь 0,4%.

Как изменился курс рубля?

Впервые с февраля курс евро превысил 100 рублей.

Доллар, свою очередь, подорожал до 85,91 рубля, а юань достиг – 12,05 рубля.

Заметьте! С середины июля рубль упал на примерно 10 – 12%. Однако, по словам Пескова, такая ситуация с российской валютой возникла из-за "рыночных процессов".

Как меняется ситуация в российской экономике?