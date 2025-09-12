Что происходит в экономике России?
Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что макроэкономическая ситуация в России является "надежной и предсказуемой".
Обратите внимание! Это заявление прозвучало несмотря на ситуацию с рублем и ощутимую рецессию.
На рецессию в России указывает последовательное сокращение экономики на 0,6% квартал к кварталу. Более того, Минэкономразвития зафиксировал почти полную остановку годового роста. Для понимания, в июле этот показатель составил лишь 0,4%.
Как изменился курс рубля?
- Впервые с февраля курс евро превысил 100 рублей.
- Доллар, свою очередь, подорожал до 85,91 рубля, а юань достиг – 12,05 рубля.
Заметьте! С середины июля рубль упал на примерно 10 – 12%. Однако, по словам Пескова, такая ситуация с российской валютой возникла из-за "рыночных процессов".
Как меняется ситуация в российской экономике?
Российский Минфин хочет увеличить размер займов. Таким образом планируют уменьшить дефицит бюджета.
В России растет количество проблемных кредитов. Почти половина российских финучреждений сейчас испытывает значительное ухудшение финансовых показателей.
Индия требует снижения цены на нефть от России. Ведь риски, относительно этой покупки растут. Для Кремля принятие этих условий будет означать уменьшение доходов от реализации нефти.