В этом контексте он может одним своим твитом как обесценить, так и повысить рыночную стоимость финансовых активов, которые привлекли его внимание.

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Любовь к биткоину

Одним из самых любимых активов Илона Маска, как оказалось, главная криптовалюта мира – биткоин. В феврале 2021 стало известно, что Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоин, но в ближайшем будущем компания планирует разрешить своим клиентам оплачивать заказ этой цифровой валютой.

Эта новость однозначно повлияла на ситуацию на криптобирже. Известно, что на фоне этого котировки биткоина существенно выросли и обновили исторический максимум. Однако, настоящий фурор вызвала публикация Маска, в которой он добавил хэштег #bitcoin в описание своей странице в Twitter. Тогда криптовалюта за день прибавила в цене почти 19%.

Слабость к Dogecoin

Маск поддерживал своими твитами не только биткоин, но и менее известную криптовалюту D ogecoin, которая была создана как жар на платформе Litecoin двумя программистами – Биллом Маркусом с IBM и Джексоном Палмером с Adobe.

В апреле 2019 создатели цифровой валюты провели в своем Twitter шуточный опрос, в котором предложили пользователям выбрать нового топ-менеджерда для проекта. Одним из претендентов на эту должность был Илон Маск, который в конце концов получил почти половину голосов и был торжественно объявлен новым главой Dogecoin. После этого Маск намекнул в Twitter, что Dogecoin является его любимой криптовалютой, ведь она "очень крутая".

Далее Маск не просто начал активно твитить о Dogecoin, но и публиковал мемы и опросы об этой цифровой валюте. По мнению Маска, единственной проблемой проекта является высокая концентрация криптовалюты на нескольких адресах. Миллиардер предложил заплатить владельцам многочисленных активов альткойна определенную сумму за то, что они выведут средства из своих аккаунтов

Любимые активы Илона Маска / Фото Pexels

Удачная шутка над GameStop

Одной своей шуткой в Twitter Маск вызвал стремительный рост стоимости акций сети магазинов GameStop, которая продает игровые консоли и диски с видеоиграми. Интересно, что активы GameStop стабильно обесценивались в течение последних шести лет.

GameStop уже давно является популярной целью для продавцов, которые играют на короткой дистанции и разгоняют котировки акций компании. Поэтому, твит Маска только подлил масла в огонь, даже несмотря на то, что глава Tesla и поставил под сомнение целесообразность подобных инвестиций.

Маск написал только слово Gamestomk, намекнув на биржевой мем Stonks. Обычно именно так называют инвесторов и предпринимателей, которые делают "отличные" инвестиции совершенно не зная особенностей этой сферы и надеются на этом заработать.

Успех Etsy

Акции онлайн-платформы для продажи изделий ручной работы Etsy тоже подскочили в цене после того, как Маск написал в своем Twitter, что ему нравится этот маркетплейс. Стоимость активов выросла сразу на 10%. Миллиардер на этом не остановился и сообщил, что приобрел на платформе шлем марсианина Марвина для своей собаки.

Инвестиции – шанс, доступный каждому

Интерес Илона Маска к криптовалютам и другим финансовым активам возможно и ничего не говорит о перспективах той или иной компании, однако это однозначно повод задуматься об инвестировании и активах, которые могут стать источником вашего дохода. Не зря же Маск обладает миллиардным капиталом и является одним из самых популярных бизнесменов в мире. Можем смело предположить, что он "неплохо" разбирается в инвестициях.

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К счастью, заработать на финансовом рынке может каждый и для этого вовсе не обязательно быть владельцем компании Tesla или иметь миллиарды долларов на счету. Это можно сделать с помощью торговой платформы Libertex от Forex Club. В Libertex есть более 250 различных финансовых инструментов:

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Начать инвестировать с Libertex максимально просто. Для этого достаточно открыть и пополнить счет, выбрать актив, определиться с суммой сделки и ее направлением. Один клик – и вы можете осуществить операцию по тем финансовым активом, который привлек ваше внимание. Все это можно сделать как с компьютера, через вебсайт, так и с телефона с помощью приложений для операционных систем iOS и Android.

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