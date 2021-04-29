Вторая в мире по популярности виртуальная валюта укрепляет свои позиции на рынке. Подтверждением этого является новый скачок цены.

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Колебания рынка

Новая рекордно высокая стоимость цифровой валюты остановилась на уровне 2772 долларов. В процентном эквиваленте Ethereum выросла на 4,52%. По состоянию на 29 апреля в 13:20 цена – 2,764 долларов.

Стоит заметить, что в последние недели на криптобиржах наблюдали резкие колебания стоимости почти всех цифровых валют. Эта тенденция не обошла и Ethereum. Максимально валюта подешевела 23 апреля – до 2158 долларов. Это произошло на фоне нового решения президента США Джозефа Байдена. Глава Белого дома предложил ввести закон о повышении налога на прирост капитала до 43,4%.

Стоимость Ethereum обновила исторический максимум / Инфографика Coindesk

Ethereum: что следует знать о цифровой валюту

Ethereum – это виртуальная валюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейну. Автором этой денежной единицы является программист Виталик Бутерин. Криптовалюта занимает второе место в мире по капитализации. По данным Coindesk, рыночная стоимость цифровой валюты составляет более 320 миллиардов долларов. Особенностью Ethereum является то, что у нее нет никаких ограничений по выпуску новых токенов. Платформа является полезной и популярной, поскольку она предоставляет условия для разработки децентрализованных решений для многих сфер.