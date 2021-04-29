У цьому контексті він може одним своїм твітом як знецінити, так і підвищити ринкову вартість фінансових активів, які привернули його увагу.

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Любов до біткойна

Одним з найулюбленіших активів Ілона Маска, як виявилося, є головна криптовалюта світу – біткойн. У лютому 2021 року стало відомо, що Tesla вклала 1,5 мільярда доларів в біткойн, а в найближчому майбутньому компанія планує дозволити своїм клієнтам оплачувати замовлення цією цифровою валютою.

Ця новина однозначно вплинула на ситуацію на криптобіржі. Відомо, що на тлі цього котирування біткойна істотно зросли та відновили історичний максимум. Проте, справжній фурор викликала публікація Маска, у якій він додав хештег #bitcoin в опис своєї сторінки в Twitter. Тоді криптовалюта за день додала в ціні майже 19%.

Слабкість до Dogecoin

Маск підтримував своїми твітами не лише біткойн, але й менш відому криптовалюту Dogecoin, яка була створена як жарт на платформі Litecoin двома програмістами – Біллом Маркусом з IBM та Джексоном Палмером з Adobe.

У квітні 2019 року творці цифрової валюти провели у своєму Twitter жартівливе опитування, в якому запропонували користувачам обрати нового топменеджера проєкту. Одним з претендентів на цю посаду був Ілон Маск, який врешті-решт отримав майже половину голосів і був урочисто оголошений новим главою Dogecoin. Після цього Маск натякнув у Twitter, що Dogecoin є його улюбленою криптовалютою, адже вона "дуже крута".

Далі Маск не просто почав активно твітити про Dogecoin, а й публікував меми та опитування про цю цифрову валюту. На думку Маска, єдиною проблемою проєкту є висока концентрація криптовалюти на кількох адресах. Мільярдер навіть запропонував заплатити власникам численних активів альткойна певну суму за те, що вони виведуть кошти зі своїх акаунтів

Улюблені активи Ілона Маска / Фото Pexels

Вдалий жарт над GameStop

Одним своїм жартом у Twitter Маск спричинив стрімке зростання вартості акцій мережі магазинів GameStop, яка продає ігрові консолі та диски з відеоіграми. Цікаво, що активи GameStop стабільно знецінювалися протягом останніх шести років.

GameStop вже давно є популярною ціллю для продавців, які грають на короткій дистанції та розганяють котирування акцій компанії. Тож, твіт Маска лише підлив масла у вогонь, попри те, що очільник Tesla й поставив під сумнів доцільність подібних інвестицій.

Маск написав тільки слово Gamestomk, натякнувши на біржовий мем Stonks. Зазвичай саме так називають інвесторів та підприємців, які роблять "відмінні" інвестиції абсолютно не знаючи особливостей цієї сфери та сподіваються на цьому заробити.

Успіх Etsy

Акції онлайн-платформи для продажу виробів ручної роботи Etsy теж підскочили в ціні після того, як Ілон Маск написав у своєму Twitter, що йому подобається цей маркетплейс. Вартість активів зросла відразу на 10%. Мільярдер на цьому не зупинився та повідомив, що придбав на платформі шолом марсіанина Марвіна для своєї собаки.

Інвестиції – шанс, доступний кожному

Інтерес Ілона Маска до криптовалют та інших фінансових активів можливо й нічого не говорить про перспективи тієї чи іншої компанії, одна це однозначно привід замислитися про інвестування та активи, які можуть стати джерелом вашого доходу. Не дарма ж Маск володіє мільярдним капіталом та є одним з найпопулярніших бізнесменів у світі. Можемо сміливо припустити, що він "непогано" розбирається в інвестиціях.

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На щастя, заробити на фінансовому ринку може кожен і для цього зовсім не обов'язково бути власником компанії Tesla чи мати мільярди доларів на рахунку. Це можна зробити за допомогою торгової платформи Libertex від Forex Club. У Libertex є понад 250 різних фінансових інструментів:

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Почати інвестувати з Libertex максимально просто. Для цього достатньо відкрити та поповнити рахунок, вибрати актив, визначитися з сумою угоди і її напрямком. Один клік – і ви можете здійснити операцію з тим фінансовим активом, який привернув вашу увагу. Все це можна зробити як з комп'ютера, через вебсторінку, так і з телефону за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android.

Визначити напрямок угоди вам допоможуть вбудовані в Libertex інструменти технічного аналізу. А якщо ви не хочете самостійно аналізувати ринок, то вам на допомогу прийдуть експерти Forex Club з багаторічним досвідом успішних інвестицій, які завжди готові відповісти на всі ваші запитання.

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