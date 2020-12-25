Принято считать, что новогодние праздники – это всегда затраты. Однако есть способ неплохо заработать и в этот период. Узнайте, как сохранить и приумножить ваши деньги во время праздников!

Период новогодних праздников традиционно является тем временем, когда расходы резко растут. Необходимо тратить деньги на подарки, украшения для дома, на то, чтобы встретить сам праздник и весело провести выходные. Семейный и личный бюджеты тают на глазах. Однако, к счастью, этот период может стать не только времям затрат, но и отличным моментом для получения дополнительного дохода. Подробнее об этом – в материале Финансов24.

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Как не только тратить, а и зарабатывать?

Чтобы новогодние праздники не были только периодом расходов, вам необходимо иметь источник дополнительного дохода. Отличным вариантом является торговля на финансовых рынках – трейдинг. Благодаря тому, что новогодние праздники предусматривают достаточно длительный период свободного времени, вы сможете разобраться в трейдинге и получить возможность неплохо заработать.

Начать получать прибыль довольно просто. Если обратить внимание на акции крупных компаний, то можно сделать вывод, что те товары и услуги, на которые мы обычно тратим деньги, в случае инвестиций в ценные бумаги этих компаний могут принести очень неплохой доход.

Достаточно посмотреть, насколько популярны у людей, например, социальные сети: такие, как Facebook или Twitter, или развлекательные ресурсы, например, Netflix. Люди пользуются этими сервисами в период праздников гораздо больше, чем в обычное время. Это увеличивает доходы от рекламы и других источников этих платформ, а это значит, растут их доходы. Рост выручки положительно сказывается на стоимости их акций – они дорожают.

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Как зарабатывать на акциях: конкретный кейс

Например, возьмем акции компании Netflix, которая предоставляет сервис потокового видео. В период пандемии люди стали больше тратить на подписку на подобные сервисы. В результате с середины марта 2020 года до конца декабря 2020 года акции Netflix выросли более чем на 75% и почти достигли 530 долларов.

То есть если бы вы вложили в ценные бумаги этой компании 1000 долларов, за несколько месяцев вы бы смогли получить 750 долларов чистой прибыли.

Это неплохой результат для одной сделки, однако - далеко не предел для получения дохода от трейдинга. Благодаря современным технологиям каждый может попробовать заработать на финансовых рынках.

С чего начать зарабатывать?

Чтобы начать зарабатывать на финансовых рынках, не нужно тратить много времени на изучение теории или обладать большой сумму капитала. Вполне достаточно – изучить основы трейдинга, выбрать удобную торговую платформу и обладать минимальными средствами. Одной из лучших торговых площадок является Libertex от компании Forex Club.

Эта платформа для трейдинга позволяет осуществлять операции буквально в несколько кликов. Все что нужно сделать:

открыть и пополнить торговый счет;

выбрать финансовый инструмент;

ввести сумму сделки и установить мультипликатор, который увеличит вашу прибыль;

далее следует определиться с направлением вашей сделки. Чтобы осуществить операцию вам нужно будет нажать кнопку "в рост", если вы ожидаете, что актив увеличится в цене, или "в снижение", если вы ожидаете падения его стоимости.

Libertex имеет встроенные видео-уроки, которые помогут разобраться с процессом торговли. Платформа доступна в виде веб-приложения, а также программы для операционных систем iOS и Android. Таким образом, вы сможете эффективно управлять собственным капиталом, не вставая с дивана.

Хотите заработать в период новогодних праздников? Откройте счет на торговой платформе Libertex от компании Forex Club!