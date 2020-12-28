В период пандемии коронавируса и карантина многие лишились привычных источников дохода. В результате они могли столкнуться с нехваткой средств.

Как обеспечить себе достойный уровень жизни, который не будет зависеть от ситуации в мире – разбирались Финансы24.

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Сегодня многие столкнулись с тем, что им приходится жить на ранее накопленные средства. И эта ситуация коснулась людей, независимо от размера их благосостояния. При этом те, кто привык жить более скромно, в большей мере меньше пострадали от того, что потеряли источники дохода, чем те, кто жил "на широкую ногу".

Ведь, как это ни парадоксально, богатство измеряется не количеством денег на счету человека.

Богатство гораздо лучше измеряется объемом времени, которое может прожить человек, лишившись привычного источника дохода, не ухудшая при этом качества своей жизни.

Зачем нужен источник пассивного заработка

Независимо от того, какой суммой капитала обладают люди, каждому, кто столкнулся с уменьшением своего дохода необходимо задуматься над тем, чтобы сформировать источник пассивного заработка. Пассивный доход нужен по нескольким причинам.

Во-первых, он позволяет сохранить уровень жизни, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Даже потеряв источники традиционного дохода, вы сможете жить той же жизнью, что и раньше. То есть, если вы потеряли постоянную работу, тогда вам не нужно будет спешить и выходить на первое попавшееся новое рабочее место, потому что вы сможете дождаться той позиции, которая нужна именно вам. Если же вы просто потеряли часть дохода, который вы обычно получаете, то благодаря источнику пассивного заработка вы сможете дождаться момента, когда ваш стабильный заработок восстановится.

Во-вторых, пассивный доход необходим и тем, кто в ближайшем будущем планирует крупные приобретения.

Если помимо основной заработной платы вы будете ежемесячно получать пусть и небольшой, но дополнительный доход, через некоторое время вам удастся накопить достаточно большую сумму. Основной "плюс" пассивного дохода в этом случае в том, что вам не нужно осуществлять каких-либо дополнительных действий - вы просто получаете деньги.

В-третьих, пассивный доход позволяет сформировать "финансовую подушку" на будущее – на тот период времени, когда вы уже не сможете работать в силу своего возраста и состояния здоровья, или, возможно, просто не захотите работать.

Сегодня в западных странах набирает силу движение F.I.R.E., что расшифровывается как Financial Independence Retire Early, или "финансовая независимость и ранний выход на пенсию". Его суть в том, что сторонники этого подхода активно формируют источники пассивного дохода с тем, чтобы до определенного возраста накопить достаточно денег, чтобы не работать. Если вас привлекает подобный подход, то вам тоже нужно сформировать источник пассивного заработка.

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Как создать источник пассивного дохода

Когда речь заходит о создании источников пассивного дохода, многие думают, что отличным вариантом может быть покупка недвижимости с целью сдачи ее в аренду или банковский депозит. Однако оба эти варианты не являются оптимальными. Покупка недвижимости предполагает наличие большого стартового капитала, необходимость нести расходы на ремонт, а также поиск арендаторов и т.д. В свою очередь, проценты по банковским депозитам не перекрывают инфляцию. Эти факторы не делают эти два варианта малопригодными для создания источников пассивного дохода.

К счастью, есть и другие варианты пассивного заработка. Один из самых выгодных вариантов – это торговля на финансовых рынках или трейдинг. Начать зарабатывать таким образом можно и без специальных знаний и серьезных начальных накоплений. Важно выбрать удобную торговую платформу. Одной из самых популярных и удобных площадок является Libertex от компании Forex Club. Этой платформой пользуются более 2,2 миллиона трейдеров по всему миру.

На Libertex есть более 200 финансовых инструментов, таких как валюты, акции ведущих мировых компаний, фондовые индексы, криптовалюта, энергоносители и другие активы. Также в этой торговой платформе имеются встроенные инструменты технического анализа и лента новостей, что помогает анализировать динамику рынка.

Благодаря удобному интерфейсу платформа позволяет буквально в несколько кликов осуществлять операции на финансовых рынках. Чтобы начать зарабатывать, нужно:

Открыть и пополнить торговый счет в Libertex.

Выбрать подходящий вам финансовый актив (акции, фондовые индексы, криптовалюта т.д.).

Ввести сумму и размер мультипликатора, который может увеличить вашу прибыль.

Далее вам останется только нажать на кнопку "в рост", если вы ожидаете роста стоимости актива, или "в снижение", если вы прогнозируете снижение котировок.

Все эти действия можно сделать, буквально, не вставая с дивана. Поэтому платформа Libertex доступна как в виде веб-приложения, так и в виде программ для операционных систем iOS и Android.

Хотите сформировать источник пассивного заработка, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств? Начните торговать на финансовых рынках вместе с Libertex!