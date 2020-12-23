Текущий 2020 год был сложным для многих с точки зрения финансов. Кто-то закрыл свой бизнес, кто-то потерял работу, у многих появились дыры в семейном бюджете.

Как навести порядок в личных финансах и сформировать источник пассивного дохода? Более подробно в этом разбирались Финансы24.

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Как упорядочить свои финансы: что нужно учесть

Если вы имеете незакрытые кредиты или долги, которые еще не вернули, сначала нужно избавиться от них. Постарайтесь минимизировать ваши "пассивы", а также постоянные расходы, которые могут быть лишними, и мешают вам сформировать финансовую подушку безопасности.

Как показывает практика, в условиях инфляции и обесценивания гривны вложения денег в банковские депозиты не помогают сохранить капитал. Аналогичная ситуация и с покупкой валюты в банке – большая разница курсов покупки и продажи, а также возможные комиссии – все это идет не на пользу вашему финансовому успеху.

Более прибыльным вариантом вложения средств являются инвестиции на финансовом рынке. Принято считать, что для того, чтобы работать и зарабатывать на финансовых рынках, нужно долго учиться и иметь большую сумму денег. Однако это не так. Чтобы успешно торговать на финансовых рынках, достаточно освоить основы осуществления сделок. Разобравшись с этим, вы сможете использовать инвестиционные инструменты для сохранения собственных средств от обесценивания и увеличить свой капитал.

Как это работает на практике? Если вы положите в банк 1000 долларов, то ваш доход за год вряд ли превысит 50 долларов. В то же время, если бы вы вложили эти деньги, например, в акции компании Tesla в ноябре 2020 года, то заработали бы на росте стоимости ценных бумаг автопроизводителя больше 500 долларов. Все что нужно было сделать – это купить акции компании в ноябре, когда они стоили около 400 долларов, и продать в декабре 660 долларов.

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С чего начать зарабатывать на финансовых рынках

Прежде всего стоит выбрать правильную торговую платформу, которая позволит вам удобно и быстро управлять капиталом. Одной из таких площадок является Libertex от Forex Club. Эта платформа признана во всем мире: ею пользуются более 2,2 миллиона как начинающих, так и более опытных трейдеров.

Libertex позволяет в несколько кликов вложить средства в валюты, акции ведущих мировых компаний, фондовые индексы, криптовалюты, энергоносители и другие финансовые инструменты. Одной из уникальных особенностей платформы является возможность использовать мультипликатор, который поможет в разы увеличить вашу прибыль.

Все что нужно сделать, чтобы вложить деньги, используя Libertex, – это:

открыть и пополнить свой торговый счет;

выбрать соответствующий финансовый инструмент;

ввести сумму, которую вы хотите вложить, и установить мультипликатор;

нажмите "в рост" или "на понижение", в зависимости от того, ожидаете ли вы рост стоимости актива, в который вложили деньги, или его снижение.

Большим плюсом является то, что Libertex доступен как в виде веб-приложения, так и в виде программы для операционных систем iOS и Android. Это позволяет выгодно инвестировать, буквально, не вставая с дивана.

Наведите порядок в собственных финансах вместе в торговой платформой Libertex от Forex Club!