Что важно знать о покупке золота?
В комментарии 24 Каналу эксперт Ярослав Жалило указал, что при продаже золота нужно учитывать ряд нюансов.
То есть драгоценный металл можно продать, но только в случае, если это соответственно промаркированный драгоценный металл. Учитывается еще разница покупки и продажи.
В свою очередь эксперт Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу указал, что покупка/продажа золота, именно в слитках, это лицензированная деятельность. То есть, ее могут осуществлять только:
- лицензированные банки;
- НБУ.
То есть, все остальное это торговля золотым ломом. Она не считается инвестицией.
Если мы рассматриваем золото как инвестиционный актив, то это только слитки через банки. Между тем спред между покупкой и продажей остается довольно широким – может достигать до 30%, а количество банков, которые могут предлагать такие услуги, ограничено, потому что большинство не рассматривает это как приоритетное направление.
Как указывает Шевчишин, чтобы получить прямой доход от инвестиций в золото, нужно:
- чтобы цена золота выросла на 30% и более;
- кроме этого, играет роль ситуация с курсом.
Золото учитывается в валютном эквиваленте, вы еще и получите девальвационную премию за изменение курсовой стоимости,
– говорит финансовый аналитик.
Какая цена золота на мировом рынке сейчас?
В этом году стоимость золота достигала невиданных максимумов. Впоследствии этот металл упал до уровня – 5 тысяч долларов за унцию.
По состоянию на 19 февраля, спотовая цена на золото выросла на 0,2%. Унция этого металла подорожала до 4 989,09 долларов, показывают данные Reuters.