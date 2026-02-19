Что важно знать о покупке золота?

В комментарии 24 Каналу эксперт Ярослав Жалило указал, что при продаже золота нужно учитывать ряд нюансов.

Ярослав Жалило Кандидат экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований То есть драгоценный металл можно продать, но только в случае, если это соответственно промаркированный драгоценный металл. Учитывается еще разница покупки и продажи.

В свою очередь эксперт Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу указал, что покупка/продажа золота, именно в слитках, это лицензированная деятельность. То есть, ее могут осуществлять только:

лицензированные банки;

НБУ.

То есть, все остальное это торговля золотым ломом. Она не считается инвестицией.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Если мы рассматриваем золото как инвестиционный актив, то это только слитки через банки. Между тем спред между покупкой и продажей остается довольно широким – может достигать до 30%, а количество банков, которые могут предлагать такие услуги, ограничено, потому что большинство не рассматривает это как приоритетное направление.

Как указывает Шевчишин, чтобы получить прямой доход от инвестиций в золото, нужно:

чтобы цена золота выросла на 30% и более;

кроме этого, играет роль ситуация с курсом.

Золото учитывается в валютном эквиваленте, вы еще и получите девальвационную премию за изменение курсовой стоимости,

– говорит финансовый аналитик.

Какая цена золота на мировом рынке сейчас?