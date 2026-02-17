Чего ожидать от "криптозимы" 2026 года?
Падение на крипторынке вызвало беспокойство и неопределенность среди инвесторов, особенно розничных, которые первыми чувствуют ценовые колебания. Однако снижение цен на криптовалюту, как и в других активах, является нормальной частью цикла. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал региональный глава Binance Кирилл Хомяков.
По словам Кирилла Хомякова, цена биткойна и общая капитализация рынка составляет только часть картины, поэтому даже если розничные инвесторы сейчас покупают меньше, криптоэкосистема продолжает развиваться.
Рыночные проседания – естественная и ожидаемая часть криптоцикла, так же, как и в традиционных классах активов. То, что в конечном итоге формирует долгосрочную траекторию, – это фундаментальные факторы. Мы наблюдаем рост и устойчивое институциональное участие, мощную ликвидность, поддержанную стейблкоинами, а также макроэкономический фон, при котором условия ликвидности со временем могут улучшаться.
Эксперт отмечает, что за последние 6 лет биткойн показал почти семикратный рост стоимости. К примеру, 17 февраля 2020 года цена токена колебалась в пределах 9,5 – 9,9 тысячи долларов, тогда как на эту же дату 2026 года – от 66,6 до 69 тысяч долларов.
Заметьте! Индекс S&P 500 за тот же шестилетний период вырос примерно в два раза.
По данным CoinMarketCup, по состоянию на 20:00 по киевскому времени цена биткойна находилась на уровне около 66,8 тысяч долларов.
По прогнозу соучредителя Fundstrat Тома Ли, которого цитирует "Минфин", текущий спад на крипторынке – так называемая "криптозима" – может закончиться в апреле 2026 года. По мнению финансового аналитика, рынок криптовалют находится в финальной стадии коррекции, а дно по биткойну можно ожидать на уровне около 60 тысяч долларов.
Почему биткойн падает?
- Причинами падения курса биткойна стали отток капитала с крипторынка и уменьшение интереса к токену.
- Как рассказывал в комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в мире наблюдается снижение интереса к биткойну. На курс давит отток капитала с рынка, ведь инвесторы забирали деньги и переводили их в золото.
- Аналитик говорит, что исторически биткойн раз в 4 года проседает до себестоимости майнинга или ниже, однако обычно не задерживается там дольше трех месяцев. По мнению Шевчишина, текущая цена токена может показаться привлекательной для инвестиций.