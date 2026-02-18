Что происходит с ценой на золото сейчас?

Увеличению стоимости золота способствовало то, что инвесторы ожидали протокол январского заседания ФРС, сообщает Reuters.

Стоимость золота изменилась так:

спотовая цена этого металла увеличилась до 4 927,19 доллара за унцию;

фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на 0,9% и достигли – 4 947,70 доллара за унцию.

Заметим, что вчера цена на золотые слитки упала до 4 841,74 доллара за унцию, такой ситуации способствовало:

укрепление доллара;

то, что азиатские рынки были закрыты на празднование Нового года по лунному календарю;

ослабление напряжения между США и Ираном.

Вчера состоялись переговоры представителей Ирана и США. Им удалось достичь определенного понимания, в частности, относительно руководящих принципов ядерных переговоров, указывает Reuters. Из-за ослабления геополитического напряжения упал и спрос на золото.

Не стоит исключать фактор влияния корректировки ставки ФРС. Этот показатель, вероятно, снизят в июне.

Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби во вторник сигнализировал о еще нескольких снижений ставок в этом году, если инфляция возобновит снижение до целевого показателя 2%, тогда как председатель ФРС Майкл Барр заявил, что еще одно снижение ставки может произойти где-то в будущем,

– указывает издание.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?