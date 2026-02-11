Украинцы все чаще задумываются, куда вкладывать деньги, чтобы они не теряли свою ценность и приумножались. На фоне экономической нестабильности некоторые инструменты выглядят более надежно, а другие – рискованно, но потенциально прибыльно.
Одним из лучших вариантов на сегодня для украинцев являются гривневые облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые обеспечивают не только высокую доходность, но и не облагаются налогом на прибыль и военным сбором. Зато покупка валюты или криптовалюты является довольно непредсказуемыми инструментами инвестиции из-за частых нестабильных колебаний стоимости. В этот список эксперты даже относят покупку золота.
24 Канал узнал, куда сейчас лучше всего вкладываться украинцам, почему ОВГЗ в гривне являются более привлекательными для вкладчиков и какие риски сопровождают популярные инвестиции, например валюта или золото.
Куда выгоднее вкладывать средства в 2026 году, чтобы получить дополнительный доход?
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что учитывая ограниченность вариантов инвестиций в Украине из-за валютных ограничений НБУ, то наиболее привлекательными на сегодня все же остаются гривневые ОВГЗ.
В частности по ОВГЗ отсутствует налог на прибыль, а доходность высокая, даже несмотря на снижение учетной ставки НБУ до 15% недавно.
Напоминаем! По состоянию на 29 января, Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 30 января с 15,5% до 15%.
Сейчас есть предложения на рынке по долгосрочным ОВГЗ на уровне где-то 17% годовых на срок до 2028 и 2029 годов. Зато гривневый депозит не предоставляет таких процентов. Кроме того, за ним сохраняется налог на прибыль и военный сбор.
Экономист Ярослав Жалило также говорит 24 Каналу, что варианты инвестирования будут зависеть от того, какой будет реальная инфляция в 2026 году, ведь пока трудно спрогнозировать из-за того, что год только начался. Кроме того, сейчас сложная ситуация в энергетике страны, что также будет влиять на дополнительные расходы.
Несмотря на это Жалило называет оптимальные 2 варианта на сегодня для сбережения – это военные облигации (ОВГЗ) и гривневый депозит. Зато валютные депозиты в Украине не очень выгодны, ведь имеют низкие ставки.
В любом случае нужно выбирать инструменты, которые будут давать стабильный доход, а сама доходность будет выше, чем инфляция. В нынешних условиях это два основных варианта – покупка ОВГЗ и гривневый депозит. Дело в том, что валютные депозиты в Украине под очень низкими процентами.
Зато средства сохранения, например золото, валюта и другие, довольно нестабильны, а спрогнозировать тренд на них довольно трудно. В этот список добавляется еще и криптовалюта, где присутствуют большие колебания стоимости. В последнее время присутствует мощный нисходящий тренд.
По поводу драгоценных металлов, наблюдается пиковый рост стоимости. И можно предположить, что после этого будет некое плато или даже снижение. Но когда именно оно наступит – неизвестно, ведь все будет зависеть от глобальной ситуации.
Но гарантировать, что во время этого пика стоимости надо покупать золото, а потом через год, допустим, оно подорожает еще и перекроет инфляцию, я не рискну,
– говорит Жалило.
Напоминаем! ОВГЗ – это государственные ценные бумаги, которые размещают на внутреннем фондовом рынке. Простыми словами, это когда граждане занимают деньги государству, а оно обязуется их вернуть в определенный срок с процентами.
Почему инвестиции могут быть рисковыми?
По мнению финансового аналитика Александра Паращия, инвестиции это все же больше о риске с целью заработка, чем о сохранении денег от инфляции.
Впрочем, он, как и другие эксперты, заметил, что если говорить об относительно безопасных инвестициях, которые направлены на сохранение средств, то альтернатив гривневым ОВГЗ немного.
Они позволяют получить примерно от 15% до 16% годовых. Но это зависит от ожиданий относительно девальвации гривны.
Однако по поводу депозитов, согласно данным НБУ, прогнозы банков и финансистов указывают на то, что доллар США может за год подорожать на ориентировочно 5%.
Соответственно при таких условиях, долларовые депозиты могут принести где-то до 6 – 8% в гривне за год. Зато гривневые депозиты можно разместить под лучшие проценты.
Какие сейчас средние ставки по депозитам и облигациям?
На сайте Минфина указано, что ставка отсечения выпуска военных ОВГЗ на 14 месяцев составила 15,5% годовых. Неделю назад она была на уровне почти 15,7%, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные министерства. Зато срок в 37 месяцев – ставка составила 16,79% против 17%.
А средневзвешенная доходность снизилась еще больше: на 14 месяцев – 15,5% с 15,68%, на 37 месяцев – до 16,72% с 16,99%.
Почему это произошло: НБУ снизил учетную ставку до 15%, которую держал с марта 2025 года на уровне 15,5%. Дело в том, что эта ставка, под которую НБУ кредитует банки. Соответственно если она снижается, то ставка по депозитам в банках постепенно тоже. Доходность новых выпусков ОВГЗ также снижается, но для тех, что были куплены ранее, ничего не меняется.
Относительно гривневых депозитов, средняя доходность с ними остается уже несколько месяцев в пределах 13 – 14,5% годовых в зависимости от срока.
Как объясняет банкир из Глобус Банка Дмитрий Замотаев, некоторые учреждения взамен предлагают максимальные ставки до 16%, чтобы поддерживать интерес среди вкладчиков.
Он напоминает, что снижение учетной ставки и изменения относительно размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам повлияли на средние ставки.
Стоит ожидать, что вскоре средние ставки могут несколько снизиться – в зависимости от срока вклада до 12,5 – 14% годовых,
– спрогнозировал банкир.
Почему диверсификация средств важна?
Как объясняет Шевчишин, вариант просто держать средства "под матрасом" не лучший, в частности это касается и валюты. Например покупка валюты сама по себе не приносит дополнительных доходов, ведь доллар также теряет свою покупательную способность.
Девальвация гривны также происходит, но НБУ оставляет за собой контроль этого рынка и сохранение привлекательности гривневых инвестиций, в частности гривневые ОВГЗ,
– говорит эксперт.
Несмотря на это, не стоит забывать о диверсификации средств, ведь это учитывает различные варианты развития событий. Речь идет о частичном хранении денег как в валютных ОВГЗ, так и в гривневых. Это касается и депозитов.
- По словам Андрея Шевчишина, НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 7,7%, а девальвация текущего курса, прогнозируемого правительством на этот год, – до 45,3 гривны за доллар. То есть это ориентировочно 6% в соответствии с показателем.
- Вряд ли курс будет выше, чем 45,3 – 46 гривен за доллар, потому что НБУ будет контролировать рынок. И даже если предположить, что ситуация может измениться, девальвация не будет выше, чем 10 – 12%, прогнозирует аналитик.
- Учитывая это, облигации все равно предлагают более высокую доходность. Например, ставки по краткосрочным вкладам до 2026 – 2027 годов – это ориентировочно 15,7 – 16,3%. Зато долгосрочные (2028 – 2029 годы) – 17,5 – 17,8%.
Впрочем Жалило напоминает, что срочные депозиты, как и облигации, имеют свои условия. В том числе и то, что когда деньги вкладываются в один из этих инструментов, то забрать средства сразу невозможно. Сроки хранения являются длинными.
Если речь идет о средствах, которые есть сейчас, и их надо в течение года сэкономить, то лучше, конечно, выбирать менее долгосрочные варианты,
– отмечает экономист.
Покупают ли в Украине слитки золота для инвестирования?
Как рассказывает Жалило, украинцы могут приобрести и продать золото в банках, ведь они обеспечивают ликвидность золота.
То есть драгоценный металл можно продать, но только в случае, если это соответственно промаркированный драгоценный металл. Учитывается еще разница покупки и продажи,
– говорит Ярослав.
Как отмечает Шевчишин, покупка/продажа золота, именно в слитках, это лицензированная деятельность, которую могут использовать только лицензированные банки, или НБУ. Зато все остальное – это торговля ломом, а потому не рассматривается как инвестиция.
Если мы рассматриваем золото как инвестиционный актив, то это только слитки через банки. Между тем, спред между покупкой и продажей остается довольно широким – может достигать до 30%, а количество банков, которые могут предлагать такие услуги, ограничено, потому что большинство не рассматривает это как приоритетное направление,
– заявил Андрей.
То есть за одну тройскую унцию придется отдать где-то 5 тысяч долларов, а продать ее придется на 30% дешевле, то есть разница в 1,5 тысячи долларов.
Чтобы получить прямой доход от инвестиции, цена золота должна вырасти на 30% и более. Кроме того, золото учитывается в валютном эквиваленте, вы еще и получите девальвационную премию за изменение курсовой стоимости,
– подытоживает финансовый аналитик.
- Напоминаем, что стоимость золота, по состоянию 11 февраля, по данным TradingEconomics, составляет чуть больше, чем 5 060 долларов за тройскую унцию, что вблизи почти двухнедельного максимума. Такой рост произошел благодаря ожиданиям более гибкой политики Федеральной резервной системы.
- Свою историческую стоимость золото установило в конце января 2026 года, когда цена достигла более 5 400 долларов за тройскую унцию.
- Но как добавляет Александр Паращий, инвестиции в инструменты, которые уже сильно подорожали, например золото, это всегда большой риск.