Украинцы все чаще задумываются, куда вкладывать деньги, чтобы они не теряли свою ценность и приумножались. На фоне экономической нестабильности некоторые инструменты выглядят более надежно, а другие – рискованно, но потенциально прибыльно.

Одним из лучших вариантов на сегодня для украинцев являются гривневые облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые обеспечивают не только высокую доходность, но и не облагаются налогом на прибыль и военным сбором. Зато покупка валюты или криптовалюты является довольно непредсказуемыми инструментами инвестиции из-за частых нестабильных колебаний стоимости. В этот список эксперты даже относят покупку золота.

24 Канал узнал, куда сейчас лучше всего вкладываться украинцам, почему ОВГЗ в гривне являются более привлекательными для вкладчиков и какие риски сопровождают популярные инвестиции, например валюта или золото.

Куда выгоднее вкладывать средства в 2026 году, чтобы получить дополнительный доход?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что учитывая ограниченность вариантов инвестиций в Украине из-за валютных ограничений НБУ, то наиболее привлекательными на сегодня все же остаются гривневые ОВГЗ.

В частности по ОВГЗ отсутствует налог на прибыль, а доходность высокая, даже несмотря на снижение учетной ставки НБУ до 15% недавно.

Напоминаем! По состоянию на 29 января, Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 30 января с 15,5% до 15%.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Сейчас есть предложения на рынке по долгосрочным ОВГЗ на уровне где-то 17% годовых на срок до 2028 и 2029 годов. Зато гривневый депозит не предоставляет таких процентов. Кроме того, за ним сохраняется налог на прибыль и военный сбор.

Экономист Ярослав Жалило также говорит 24 Каналу, что варианты инвестирования будут зависеть от того, какой будет реальная инфляция в 2026 году, ведь пока трудно спрогнозировать из-за того, что год только начался. Кроме того, сейчас сложная ситуация в энергетике страны, что также будет влиять на дополнительные расходы.

Несмотря на это Жалило называет оптимальные 2 варианта на сегодня для сбережения – это военные облигации (ОВГЗ) и гривневый депозит. Зато валютные депозиты в Украине не очень выгодны, ведь имеют низкие ставки.

Ярослав Жалило Кандидат экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований В любом случае нужно выбирать инструменты, которые будут давать стабильный доход, а сама доходность будет выше, чем инфляция. В нынешних условиях это два основных варианта – покупка ОВГЗ и гривневый депозит. Дело в том, что валютные депозиты в Украине под очень низкими процентами.

Зато средства сохранения, например золото, валюта и другие, довольно нестабильны, а спрогнозировать тренд на них довольно трудно. В этот список добавляется еще и криптовалюта, где присутствуют большие колебания стоимости. В последнее время присутствует мощный нисходящий тренд.

По поводу драгоценных металлов, наблюдается пиковый рост стоимости. И можно предположить, что после этого будет некое плато или даже снижение. Но когда именно оно наступит – неизвестно, ведь все будет зависеть от глобальной ситуации.

Но гарантировать, что во время этого пика стоимости надо покупать золото, а потом через год, допустим, оно подорожает еще и перекроет инфляцию, я не рискну,

– говорит Жалило.

Напоминаем! ОВГЗ – это государственные ценные бумаги, которые размещают на внутреннем фондовом рынке. Простыми словами, это когда граждане занимают деньги государству, а оно обязуется их вернуть в определенный срок с процентами.

Почему инвестиции могут быть рисковыми?

По мнению финансового аналитика Александра Паращия, инвестиции это все же больше о риске с целью заработка, чем о сохранении денег от инфляции.

Впрочем, он, как и другие эксперты, заметил, что если говорить об относительно безопасных инвестициях, которые направлены на сохранение средств, то альтернатив гривневым ОВГЗ немного.

Александр Паращий Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Они позволяют получить примерно от 15% до 16% годовых. Но это зависит от ожиданий относительно девальвации гривны.

Однако по поводу депозитов, согласно данным НБУ, прогнозы банков и финансистов указывают на то, что доллар США может за год подорожать на ориентировочно 5%.

Соответственно при таких условиях, долларовые депозиты могут принести где-то до 6 – 8% в гривне за год. Зато гривневые депозиты можно разместить под лучшие проценты.

Какие сейчас средние ставки по депозитам и облигациям?

На сайте Минфина указано, что ставка отсечения выпуска военных ОВГЗ на 14 месяцев составила 15,5% годовых. Неделю назад она была на уровне почти 15,7%, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные министерства. Зато срок в 37 месяцев – ставка составила 16,79% против 17%.

А средневзвешенная доходность снизилась еще больше: на 14 месяцев – 15,5% с 15,68%, на 37 месяцев – до 16,72% с 16,99%.

Почему это произошло: НБУ снизил учетную ставку до 15%, которую держал с марта 2025 года на уровне 15,5%. Дело в том, что эта ставка, под которую НБУ кредитует банки. Соответственно если она снижается, то ставка по депозитам в банках постепенно тоже. Доходность новых выпусков ОВГЗ также снижается, но для тех, что были куплены ранее, ничего не меняется.

Относительно гривневых депозитов, средняя доходность с ними остается уже несколько месяцев в пределах 13 – 14,5% годовых в зависимости от срока.

Как объясняет банкир из Глобус Банка Дмитрий Замотаев, некоторые учреждения взамен предлагают максимальные ставки до 16%, чтобы поддерживать интерес среди вкладчиков.

Он напоминает, что снижение учетной ставки и изменения относительно размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам повлияли на средние ставки.

Стоит ожидать, что вскоре средние ставки могут несколько снизиться – в зависимости от срока вклада до 12,5 – 14% годовых,

– спрогнозировал банкир.

Почему диверсификация средств важна?

Как объясняет Шевчишин, вариант просто держать средства "под матрасом" не лучший, в частности это касается и валюты. Например покупка валюты сама по себе не приносит дополнительных доходов, ведь доллар также теряет свою покупательную способность.

Девальвация гривны также происходит, но НБУ оставляет за собой контроль этого рынка и сохранение привлекательности гривневых инвестиций, в частности гривневые ОВГЗ,

– говорит эксперт.

Несмотря на это, не стоит забывать о диверсификации средств, ведь это учитывает различные варианты развития событий. Речь идет о частичном хранении денег как в валютных ОВГЗ, так и в гривневых. Это касается и депозитов.

По словам Андрея Шевчишина, НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 7,7%, а девальвация текущего курса, прогнозируемого правительством на этот год, – до 45,3 гривны за доллар. То есть это ориентировочно 6% в соответствии с показателем.

Вряд ли курс будет выше, чем 45,3 – 46 гривен за доллар, потому что НБУ будет контролировать рынок. И даже если предположить, что ситуация может измениться, девальвация не будет выше, чем 10 – 12%, прогнозирует аналитик.

Учитывая это, облигации все равно предлагают более высокую доходность. Например, ставки по краткосрочным вкладам до 2026 – 2027 годов – это ориентировочно 15,7 – 16,3%. Зато долгосрочные (2028 – 2029 годы) – 17,5 – 17,8%.

Впрочем Жалило напоминает, что срочные депозиты, как и облигации, имеют свои условия. В том числе и то, что когда деньги вкладываются в один из этих инструментов, то забрать средства сразу невозможно. Сроки хранения являются длинными.

Если речь идет о средствах, которые есть сейчас, и их надо в течение года сэкономить, то лучше, конечно, выбирать менее долгосрочные варианты,

– отмечает экономист.

Покупают ли в Украине слитки золота для инвестирования?

Как рассказывает Жалило, украинцы могут приобрести и продать золото в банках, ведь они обеспечивают ликвидность золота.

То есть драгоценный металл можно продать, но только в случае, если это соответственно промаркированный драгоценный металл. Учитывается еще разница покупки и продажи,

– говорит Ярослав.

Как отмечает Шевчишин, покупка/продажа золота, именно в слитках, это лицензированная деятельность, которую могут использовать только лицензированные банки, или НБУ. Зато все остальное – это торговля ломом, а потому не рассматривается как инвестиция.

Если мы рассматриваем золото как инвестиционный актив, то это только слитки через банки. Между тем, спред между покупкой и продажей остается довольно широким – может достигать до 30%, а количество банков, которые могут предлагать такие услуги, ограничено, потому что большинство не рассматривает это как приоритетное направление,

– заявил Андрей.

То есть за одну тройскую унцию придется отдать где-то 5 тысяч долларов, а продать ее придется на 30% дешевле, то есть разница в 1,5 тысячи долларов.

Чтобы получить прямой доход от инвестиции, цена золота должна вырасти на 30% и более. Кроме того, золото учитывается в валютном эквиваленте, вы еще и получите девальвационную премию за изменение курсовой стоимости,

– подытоживает финансовый аналитик.