К счастью, проанализировав вклады инвесторов можно назвать активы, которые они выбирают чаще всего и являются самыми прибыльными.

Стоимость Ethereum достигла нового исторического рекорда: сколько теперь стоит криптовалюта

Криптовалюты

Цифровые валюты в 2021 году стали по-настоящему популярными среди широкого круга инвесторов. Если раньше на финансовых рынках к ним относились довольно скептически, то теперь они завоевали доверие многих вкладчиков, а биткоин и вовсе называют "золотом крипторинка". Во время всех невзгод на рынке классических торговых инструментов, инвесторы часто предпочитают альтернативные активы. Чаще всего их выбор падает именно на цифровые валюты.

Поэтому, с начала текущего года виртуальные валюты уже не раз обновляли свои исторические рекорды. Например, максимально биткойн поднимался до почти 65 тысячи долларов. Тогда как, капитализация крипторинка составляет 2 триллиона долларов , что выше, чем в компании-гиганта Apple.

Компании-гиганты

Крупнейшие компании мира – Microsoft, Amazon, Apple, Facebook – сохраняют за собой репутацию компаний, в активы которых стоит вкладывать деньги. Они по-прежнему очень популярны среди инвесторов, а их ценные бумаги демонстрируют устойчивый рост котировок. Рыночная капитализация Amazon пока достигает 1,7 триллиона долл аров , Microsoft – почти 1,8 триллиона долларов, а Facebook – 922 миллиарда долларов. Вместе с ростом капитализации, повышается и стоимость акций этих компаний, что свидетельствует об их популярности.

На каких активах зарабатывают трейдеры / Фото Unsplash​

Тесла

Особое место в инвестиционных портфелях вкладчиков занимают акции компании-производителя электромобилей Tesla. Ее возглавляет известный бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Он стал известным не только благодаря с воей профессиональной деятельности, но и публикациям в социальной сети Twitter. Неоднократно можно было наблюдать, как одним твитом Маск влиял на котировки акций и криптовалюта. Популярность главы Tesla, а также, безусловно, тот факт, что корпорация уже 7 кварталов подряд показывает прибыль, положительно влияют на стоимость акций. За год активы Tesla выросли в цене в несколько раз, до почти 700 долларов за акцию, а их рыночная капитализация достигла отметки 646 миллиардов долларов .

Вечные ценности

Однако, не все инвесторы готовы рисковать. Некоторые профессиональные игроки убеждены, что лучше вкладываться средства в активы, от которых вряд ли стоит ожидать сюрпризов. Тогда как, эти акции являются надежным способом сохранения и приумножения средств. Такими активами выступают драгоценные металлы. Например, золото, как и много лет назад, остается одним из самых популярных торговых инструментов, который демонстрирует постепенный рост котировок. Сегодня стоимость золота составляет почти 1800 долларов за тройскую унцию. На фоне пандемии золото на определенный период обновляло свои рекорды. Ситуация в мире все еще остается достаточно напряженной, поэтому вполне вероятно, что золото и другие драгоценные металлы будут дорожать.

Как начать зарабатывать на инвестициях?

Любой человек, даже далекий от финансовых рынков, тоже может стать инвестором и начать зарабатывать на инвестициях. Для этого совсем не обязательно иметь большой стартовый капитал или иметь какие-то специальные экономические знания. Сделать первый шаг можно с помощью торговой платформы Libertex от Forex Club .

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Эта площадка дает возможность вкладывать средства более чем в 250 различных финансовых инструментов:

акции ведущих мировых компаний,

фондовые индексы,

валюты,

криптовалюта,

энергоносители,

металлы,

другие инструменты.

Все что нужно сделать для того, чтобы начать зарабатывать - это открыть и пополнить счет в Libertex, выбрать актив и определиться с суммой инвестиции. После этого вам остается только нажать "в рост" или "в снижение", в зависимости от того, в каком направлении вы хотите открыть сделку. Определиться с направлением можно с помощью встроенных в Libertex инструментов технического анализа. Важно, что все это можно сделать буквально в любом месте, где есть интернет, через вебсайт, или с помощью приложений для операционных систем iOS или Android.