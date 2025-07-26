Какую сумму можно вывезти из Украины наличными?

Украинцы могут перемещать через границу наличные и банковские металлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на таможенную службу.

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Сумма денег или металлов в сумме не должна превышать 10 000 евро. По курсу НБУ по состоянию на 22 июля, это 487 900 гривен.

Если же границу пересекает семья из нескольких человек, то сумма наличных, которую они могут перевезти, увеличится. Например, если едут двое взрослых и один ребенок, то семья может перевезти без декларации до 30 000 евро (1 463 700 гривен).

Что делать, если нужно перевезти больше денег?

В этом случае поможет таможенная декларация при пересечении границы. Письменное декларирование нужно, если вы:

перемещаете валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро;

вывозите за границу платежные документы и ценные бумаги (акции, облигации) долговых расписок, аккредитивов, чеков, банковских приказов, депозитных сертификатов, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 10 000 евро.

Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые можно вывозить за пределы Украины, закон не устанавливает.