На щастя, проаналізувавши вклади інвесторів можна назвати активи, які вони обирають найчастіше та які є найприбутковішими.

Вартість Ethereum досягнула нового історичного рекорду: скільки тепер коштує криптовалюта

Криптовалюти

Цифрові валюти у 2021 році стали по-справжньому популярними серед найширшого кола інвесторів. Якщо раніше на фінансових ринках до них ставилися досить скептично, то тепер вони завоювали довіру багатьох вкладників, а біткойн і зовсім називають "золотом крипторинку". Під час всіх незгод на ринку класичних торгових інструментів, інвестори часто надають перевагу альтернативним активам. Найчастіше їхній вибір падає саме на цифрові валюти.

Тож, з початку поточного року віртуальні валюти вже не раз оновлювали свої історичні рекорди. Наприклад, максимально біткойн підіймався до майже 65 тисяч доларів. Тоді як, капіталізація крипторинку становить 2 трильйони доларів, що вище, ніж у компанії-гіганта Apple.

Компанії-гіганти

Найбільші компанії світу – Microsoft, Amazon, Apple, Facebook – зберігають за собою репутацію корпорацій, в активи яких варто вкладати гроші. Вони як і раніше дуже популярні серед інвесторів, а їхні цінні папери демонструють стійке зростання котирувань. Ринкова капіталізація Amazon наразі сягає 1,7 трильйона дол арів , Microsoft – майже 1,8 трильйона доларів, а Facebook – 922 мільярди доларів. Разом з ростом капіталізації, підвищується і вартість акцій цих корпорацій, що свідчить про їхню популярність.

На яких активах заробляють трейдери / Фото Unsplash

Tesla

Особливе місце в інвестиційних портфелях вкладників займають акції компанії-виробника електромобілів Tesla. Її очолює відомий бізнесмен і мільярдер Ілон Маск. Багатій став відомим не лише завдяки своїй професійній діяльності, а й своїми публікаціями в соціальній мережі Twitter. Неодноразово можна було спостерігати, як одним твітом Маск впливав на котирування акцій і криптовалют. Популярність очільника Tesla, а також, безумовно, той факт, що корпорація вже 7 кварталів поспіль показує прибуток, позитивно впливають на вартість акцій. За рік активи Tesla зросли в ціні у кілька разів, до майже 700 доларів за акцію, а їх ринкова капіталізація досягла позначки 646 мільярдів доларів.

Вічні цінності

Проте, не всі інвестори готові ризикувати. Деякі професійні гравці переконані, що краще вкладатися кошти в активи, від яких навряд чи варто очікувати сюрпризів. Тоді як, ці акції є надійним способом збереження і примноження коштів. Такими активами виступають дорогоцінні метали. Наприклад, золото, як і багато років тому, залишається одним з найпопулярніших торгових інструментів, який демонструє поступове зростання котирувань. Сьогодні вартість золота становить майже 1800 доларів за тройську унцію. На фоні пандемії золото на певний період оновлювало свої рекорди. Ситуація у світі все ще залишається досить напруженою, тож цілком ймовірно, що золото та інші дорогоцінні метали будуть дорожчати.

Як почати заробляти на інвестиціях?

Будь-яка людина, навіть далека від фінансових ринків, теж може стати інвестором і почати заробляти на інвестиціях. Для цього зовсім не обов'язково мати великий стартовий капітал чи мати якісь спеціальні економічні знання. Зробити перший крок можна за допомогою торгової платформи Libertex від Forex Club.

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Цей майданчик надає можливість вкладати кошти більш ніж у 250 різних фінансових інструментів:

акції провідних світових компаній,

фондові індекси,

валюти,

криптовалюти,

енергоносії,

метали,

інші інструменти.

Все що потрібно зробити для того, щоб почати заробляти – це відкрити та поповнити рахунок в Libertex, вибрати актив і визначитися з сумою інвестиції. Після цього вам залишається лише натиснути "в ріст" або "в зниження", в залежності від того, в якому напрямку ви хочете відкрити угоду. Визначитися з напрямком можна за допомогою вбудованих в Libertex інструментів технічного аналізу. Важливо, що все це можна зробити буквально в будь-якому місці, де є інтернет, через вебсторінку, або за допомогою додатків для операційних систем iOS або Android.