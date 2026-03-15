Куди інвестувати 50 тисяч гривень у 2026 році?

Куди ж інвестувати 50 тисяч гривень, розповідає InvestNews.

Видання пише, що саме така сума дозволяє сформувати збалансований набір державних облігацій. Зокрема вони можуть мати різні строки погашення – від коротких до середніх. Тобто частина грошей повертається регулярно, тоді як інша – працює дещо довше.

У 2026 році облігації внутрішньої державної позики залишаються найбезпечнішим інструментом для українців.

Також охочі можуть створити повноцінний інвестиційний портфель на міжнародних ринках за 50 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Але таку інвестицію слід розглядати тим, хто готовий до вкладання "на горизонті від 3 до 5 років" та хоче отримати потенційно вищу прибутковість, ніж, наприклад, в ОВДП.

Також сума у 50 тисяч гривень надає можливість виділити частку на інвестиції у криптовалюти, тобто біткоїн, ефір або стейкінг. Зокрема це вигідно, бо очікуються цикли зростання у 2026 – 2027 роках.

А ще такий розмір коштів може стати стартом для невеликого бізнес-проєкту. Згідно з інформацією, у 2026 році попит зростає на:

локальні сервіси;

ремонтні послуги;

digital-професії;

нішеві онлайн-продукти.

Зауважте! Президент ІГ "Універ" Тарас Козак розповів, що зберігати гроші готівкою у гривні – завжди небезпечно, бо інфляція змушує ціни активно зростати. Експерт зокрема порекомендував розподіляти гроші між ОВДП, валютою, а також депозитами.

