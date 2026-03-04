Почему доходность облигаций падает?

Облигации внутреннего государственного займа не теряют привлекательности для инвестиций даже несмотря на снижение ставки. Дальнейшая перспектива доходности ОВГЗ будет зависеть от уровня инфляции и учетной ставки. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

О снижении средневзвешенной доходности гривневых ОВГЗ свидетельствуют следующие данные Минфина по итогам аукционов:

в январе она составляла 16,47% ;

; в феврале – 14,3%.

В январе Министерство провело 14 аукционов, привлекая в госбюджет 46,1 миллиарда гривен, а в феврале – 12 аукционов и 56,7 миллиарда гривен в эквиваленте.

По словам эксперта Андрея Шевчишина, снижение ставок происходит под влиянием двух факторов.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Первая предпосылка – это замедление инфляции, а другой фактор – изменение монетарной политики Нацбанка. Напомню, что в этой январе НБУ снизил учетную ставку с 15,5% до 15%, и возможно дальнейшее снижение в этом году до 14,5%. То есть это означает, что стоимость привлечения средств будет снижаться. Это приводит к тому, что Минфин снижает доходность ОВГЗ при размещении.

Устойчивый интерес населения и бизнеса к ОВГЗ эксперт объясняет таким расчетом: инвесторы ожидают вероятное ослабление гривны в течение года, например, до 45 – 46 гривен, что дает примерно плюс 6%, тогда как ОВГЗ приносят около 16,5% доходности.

По крайней мере по результатам февраля спрос населения очень высокий. Люди продолжают заходить именно в ОВГЗ, несмотря на снижение ставки,

– отмечает эксперт.

Напомним: по данным Государственной службы статистики, по итогам 2025 года базовая инфляция составила 8% (в годовом измерении).

Что может повлиять на дальнейшие изменения ставок?

По данным Минфина, за 2025 год инвестиции украинцев в государственные облигации выросли более чем на 50%. По состоянию на конец февраля 2026 года граждане держат более 121,85 миллиардов гривен в государственных ценных бумагах.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, сейчас привлекательность ОВГЗ для инвестиций сохраняется, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от монетарной политики НБУ, уровня инфляции и учетной ставки.

Рост цен на топливо сейчас запустит цепную реакцию повышения цен на все товары и услуги. Соответственно, мы можем столкнуться с тем фактом, что Нацбанк возьмет паузу по снижению ставки. И это стабилизирует доходность на текущий год,

– отмечает эксперт.

Напомним, что в Украине подскочили цены на топливо. Как пояснил в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, на рынке нефтепродуктов нет "ценового якоря", поэтому крупные сети могут устанавливать любую цену. Поэтому операция США в Иране может стать информационным поводом для поднятия ценников на бензин и дизель.

