Где можно покупать акции в Украине?
Одно из самых популярных направлений для частных инвесторов – акции крупнейших мировых гигантов: Apple, Google (Alphabet), Meta, Amazon, Microsoft, Tesla и др. Детали объяснил инвестиционный портал InVenture.
Смотрите также Военные облигации, депозиты или золото: какие инвестиции работают в 2026 году и что дает наибольший доход
Закон Украины "О валюте и валютных операциях" отменил индивидуальные валютные лицензии, а введенная система электронных лимитов (е-лимитов) предусматривает ограничения на перевод средств за границу для физических лиц – до 200 000 евро в год.
Однако украинцы продолжают активно инвестировать. После 2022 года приоритет сместился в сторону финансовых активов, а самыми популярными остаются акции и ETF США.
А вот где купить акции – объяснили в High Bar Journal. Выбор зависит от нескольких ключевых факторов: цель инвестирования, уровень опыта, размер капитала, комиссии и тарифы, а также юридическая прозрачность.
Финансовая консультантка Галина Тритяк рассказала, что для многих более удобной альтернативой покупки акций отдельных компаний становятся именно ETF – фонды, которые объединяют широкий набор акций и различные секторы экономики. В таком случае инвестор рассчитывает на долгосрочное получение средней рыночной доходности.
- Украинские брокеры
Украинские брокерские компании работают в правовом поле страны, находятся под надзором НКЦБФР и в основном дают доступ именно к внутреннему рынку. Среди заметных игроков называют "Универ Капитал", Dragon Capital и "Альтана Капитал".
Вариант подходит тем, кто планирует инвестировать в акции украинских компаний, торгующихся на ПФТС или Украинской бирже. Среди преимуществ – понятная юрисдикция и упрощенная отчетность для уплаты налогов.
- Международные брокеры
Среди компаний, работающих с украинскими налоговыми резидентами, сейчас фактически доступны только две:
- Interactive Brokers – имеет официальное представительство, ориентируется на рынки США и Европы и остается популярным среди украинских пользователей.
- Freedom24 – один из крупнейших брокеров в мире с широким набором инструментов и низкими комиссиями; обычно его выбирают более опытные инвесторы.
Что еще стоит знать инвесторам из Украины?
Напомним, снижение учетной ставки Нацбанка в январе до 15% может повлиять на гривневые депозиты, однако пока изменения не приобрели массового характера. Реальная доходность до сих пор зависит от политики конкретного банка и срока размещения средств.
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что наиболее привлекательными для вложений сейчас считает гривневые ОВГЗ – государственные ценные бумаги, размещенные на внутреннем фондовом рынке. Среди основных преимуществ – отсутствие налога на прибыль.