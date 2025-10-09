Как изменился индекс Мосбиржи?

По состоянию на 3 октября, индекс Московской биржи (MOEX) составлял 2 599,79 пункта, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание ТАСС.

Максим Федосов Портфельный управляющий УК "Перша" В течение недели рынок находился под давлением ряда факторов. Негативную динамику индекса Мосбиржи обусловили, в частности, ожидания, связанные с налоговыми новациями в рамках пакета законопроектов о федеральном бюджете России на 2026 – 2028 годы, а также смешанный макроэкономический фон.

Федосов говорит, что дальнейшего сильного снижения ставки, вероятно, не произойдет. На это указывает увеличение волатильности инфляции.

Уже 9 числа, по данным investing.com, этот индекс составил – 2 583,25 пункта. Более того, он продолжает снижаться.



Какой индекс московской биржи 9 октября 2025 года

Нужно понимать, что MOEX "отслеживает" 40 крупнейших российских компаний. Сейчас этот показатель упал до самого низкого уровня, начиная с декабря 2024 года.

Как отмечает The Moscow Times, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что прогресс достижения потенциального мирного соглашения о прекращении войны в Украине остановился. В результат, этого заявления, вероятно, и произошло дальнейшее падение индекса.

Как упали акции российских компаний?

Акции российских компаний продолжают стремительное падение. По состоянию на 8 октября, они уменьшились так:

акции "Мечела" упали на 6,7%;

"Аэрофлота" – почти на 5%;

"Северстали" – почти 5%;

Сбербанка – 4,9%;

Газпрома – 4,1%;

ВТБ – 4,7%;

Роснефти – 2,5%.

Что нужно знать о российской экономике сейчас?