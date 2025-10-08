Как Россия планирует увеличить расходы на войну?
Согласно проекту федерального бюджета на 2026 – 2028 годы, должно произойти перераспределение средств от социальных и региональных программ на военно-промышленный комплекс и силовые структуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Как именно российское правительство планирует увеличить финансирование войны:
- ставка НДС должна вырасти с 20% до 22% (российский министр финансов признал, что это приведет к росту давления на бизнес);
- с 2026 года будет внедрена новая система налогообложения для малого и среднего бизнеса (для упрощенной системы будет уменьшен порог с 723 до 120 тысяч долларов);
- для ІТ-компаний, в свою очередь, льготные страховые взносы вырастут с 7,6% до 15%;
- планируется сокращение 18 из 51 государственной программы.
Важно! Финансирование программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" для ВПК будет увеличено в 4,4 раза. В 2026 году эти расходы достигнут 2,2 миллиарда долларов.
Усиление налоговой нагрузки и сокращение социальных расходов свидетельствуют о попытках власти удержать рост военных расходов за счет населения. Фонд пенсионного и социального страхования, который обеспечивает выплаты 40 миллионов российских пенсионеров, в этом году будет иметь дефицит около 8,3 миллиарда долларов,
– сообщает разведка.
Вместе с этим, ощутимо возрастает содержание Путина и его администрации. В 2026 году оно будет составлять 354 миллиона долларов. Для понимания, это больше чем годовой бюджет российской Калмыкии.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Российская экономика испытывает негативные изменения. Особенно усиливается кризис в определенных отраслях. Например, увеличилась доля убыточных предприятий в угольной промышленности, сообщает СВРУ.
Также стоит отметить снижение экспорта российской пшеницы. Такая ситуация возникла из-за увеличения конкуренции и уменьшения спроса.