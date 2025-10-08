Как Россия планирует увеличить расходы на войну?

Согласно проекту федерального бюджета на 2026 – 2028 годы, должно произойти перераспределение средств от социальных и региональных программ на военно-промышленный комплекс и силовые структуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Как именно российское правительство планирует увеличить финансирование войны:

ставка НДС должна вырасти с 20% до 22% (российский министр финансов признал, что это приведет к росту давления на бизнес);

с 2026 года будет внедрена новая система налогообложения для малого и среднего бизнеса (для упрощенной системы будет уменьшен порог с 723 до 120 тысяч долларов);

для ІТ-компаний, в свою очередь, льготные страховые взносы вырастут с 7,6% до 15%;

планируется сокращение 18 из 51 государственной программы.

Важно! Финансирование программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" для ВПК будет увеличено в 4,4 раза. В 2026 году эти расходы достигнут 2,2 миллиарда долларов.

Усиление налоговой нагрузки и сокращение социальных расходов свидетельствуют о попытках власти удержать рост военных расходов за счет населения. Фонд пенсионного и социального страхования, который обеспечивает выплаты 40 миллионов российских пенсионеров, в этом году будет иметь дефицит около 8,3 миллиарда долларов,

– сообщает разведка.

Вместе с этим, ощутимо возрастает содержание Путина и его администрации. В 2026 году оно будет составлять 354 миллиона долларов. Для понимания, это больше чем годовой бюджет российской Калмыкии.

Что происходит в российской экономике сейчас?