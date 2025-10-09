Як змінися індекс Мосбіржі?
Станом на 3 жовтня, індекс Московської біржі (MOEX) складав 2 599,79 пункту, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання ТАСС.
Читайте також Стрімко летять вниз: як змінились ціни на нафту 9 жовтня
Протягом тижня ринок перебував під тиском низки факторів. Негативну динаміку індексу Мосбіржі зумовили, зокрема, очікування, пов'язані з податковими новаціями в рамках пакета законопроєктів про федеральний бюджет Росії на 2026 – 2028 роки, а також змішаний макроекономічний фон.
Зверніть увагу! Федосов каже, що подальшого сильного зниження ставки, імовірно, не відбудеться. На це вказує збільшення волатильності інфляції.
Уже 9 числа, за даними investing.com, цей індекс склав – 2 583,25 пункту. Щобільше, він продовжує знижуватись.
Який індекс московської біржі 9 жовтня 2025 / Скриншот investing.com
Потрібно розуміти, що MOEX "відстежує" 40 найбільших російських компаній. Зараз цей показник впав до найнижчого рівня, починаючи з грудня 2024 року.
Як зазначає The Moscow Times, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков сказав, що прогрес досягнення потенційної мирної угоди про припинення війни в Україні зупинився. В результат, цієї заяви, імовірно, і відбулося подальше падіння індексу.
Як впали акції російських компаній?
Акції російських компаній продовжують стрімке падіння. Станом на 8 жовтня, вони знизились так:
- акції "Мечела" впали на 6,7%;
- "Аерофлоту" – на майже 5%;
- "Северсталі" – майже 5%;
- Ощадбанку – 4,9%;
- Газпрому – 4,1%;
- ВТБ – 4,7%;
- Роснєфті – 2,5%.
Що потрібно знати про російську економіку зараз?
Росія прагне продовжувати війну проти України. Для цього Кремль скорочує соціальні видатки. Також Москва підвищує податки. Завдяки цим змінам російський уряд хоче фінансувати свою військову машину.
Зараз деякі галузі в Росії відчувають кризу. Зокрема, напружена ситуація у вугільній промисловості. Там стає усе більше збиткових підприємств.
Також знизився експорт російської пшениці. Цьому сприяло посилення конкуренції.