Як змінися індекс Мосбіржі?

Станом на 3 жовтня, індекс Московської біржі (MOEX) складав 2 599,79 пункту, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання ТАСС.

Максим Федосов Портфельний керуючий КК "Перша" Протягом тижня ринок перебував під тиском низки факторів. Негативну динаміку індексу Мосбіржі зумовили, зокрема, очікування, пов'язані з податковими новаціями в рамках пакета законопроєктів про федеральний бюджет Росії на 2026 – 2028 роки, а також змішаний макроекономічний фон.

Зверніть увагу! Федосов каже, що подальшого сильного зниження ставки, імовірно, не відбудеться. На це вказує збільшення волатильності інфляції.

Уже 9 числа, за даними investing.com, цей індекс склав – 2 583,25 пункту. Щобільше, він продовжує знижуватись.



Який індекс московської біржі 9 жовтня 2025 / Скриншот investing.com

Потрібно розуміти, що MOEX "відстежує" 40 найбільших російських компаній. Зараз цей показник впав до найнижчого рівня, починаючи з грудня 2024 року.

Як зазначає The Moscow Times, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков сказав, що прогрес досягнення потенційної мирної угоди про припинення війни в Україні зупинився. В результат, цієї заяви, імовірно, і відбулося подальше падіння індексу.

Як впали акції російських компаній?

Акції російських компаній продовжують стрімке падіння. Станом на 8 жовтня, вони знизились так:

акції "Мечела" впали на 6,7%;

"Аерофлоту" – на майже 5%;

"Северсталі" – майже 5%;

Ощадбанку – 4,9%;

Газпрому – 4,1%;

ВТБ – 4,7%;

Роснєфті – 2,5%.

