Инвестор автопроизводителя Tesla подал в суд на директора компании Илона Маска-за "неосторожные" твиты. По его словам, некоторые сообщения ставят предприятие риску.

Инвестор также обвинил совет директоров Tesla, ведь они якобы не контролируют поведение Илона Маска в интернете. Об этом говорится в соответствующем 105-страничном заявлении.

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Иск на главу Tesla подали и потому, что он нарушает условия соглашения, заключенного ранее с комиссией по ценным бумагам США (SEC). Согласно ей, он имеет предварительно согласовывать свои действия в соцсетях с советом директоров автопроизводителя.

В качестве примера истец приводит твит Илона Маска с 1 мая 2020 года: "Цена акций Tesla, на мой взгляд, слишком высока". После таких слов акции автопроизводителя упали примерно на 15 миллиардов долларов.

Справка. Илон Маск не первый раз попадает под следствие за свои сообщения в твиттере. Так, в феврале 2021 Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США якобы начала расследование через твиты изобретателя о криптовалюте Dogecoin (DOGE).

Что происходит с акциями Tesla последнее время.

В 2020 году акции Tesla выросли на 743%.

Прирост продолжился и в начале 2021 года, тогда состояние Илона Маска оценили в 210 миллиардов долларов. В результате он занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира, обогнав Джефф Безос.

В начале марта акции Tesla упали из-за распродажи технологических ценных бумаг. Маск потерял 27 миллиардов долларов. Однако уже 9 марта акции снова выросли на 20% и вернули директору компании 25 миллиардов долларов.