На Илона Маска подали в суд за его "неосторожные" твиты
Инвестор автопроизводителя Tesla подал в суд на директора компании Илона Маска-за "неосторожные" твиты. По его словам, некоторые сообщения ставят предприятие риску.
Источник:Bloomberg
Инвестор также обвинил совет директоров Tesla, ведь они якобы не контролируют поведение Илона Маска в интернете. Об этом говорится в соответствующем 105-страничном заявлении.
К слову Золото или криптовалюта: как хранить и приумножать свои сбережения
Иск на главу Tesla подали и потому, что он нарушает условия соглашения, заключенного ранее с комиссией по ценным бумагам США (SEC). Согласно ей, он имеет предварительно согласовывать свои действия в соцсетях с советом директоров автопроизводителя.
В качестве примера истец приводит твит Илона Маска с 1 мая 2020 года: "Цена акций Tesla, на мой взгляд, слишком высока". После таких слов акции автопроизводителя упали примерно на 15 миллиардов долларов.
Что происходит с акциями Tesla последнее время.
- В 2020 году акции Tesla выросли на 743%.
- Прирост продолжился и в начале 2021 года, тогда состояние Илона Маска оценили в 210 миллиардов долларов. В результате он занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира, обогнав Джефф Безос.
- В начале марта акции Tesla упали из-за распродажи технологических ценных бумаг. Маск потерял 27 миллиардов долларов. Однако уже 9 марта акции снова выросли на 20% и вернули директору компании 25 миллиардов долларов.
Поделиться новостью