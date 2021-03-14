Інвестор автовиробника Tesla подав до суду на директора компанії Ілона Маска через його "необережні" твіти. За його словами, деякі дописи ставлять підприємство під ризик.

Інвестор також звинуватив раду директорів Tesla, адже вони нібито не контролюють поведінку Ілона Маска в інтернеті. Про це мовиться у відповідній 105-сторінковій заяві.

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Позов на главу Tesla подали й тому, що він порушує умови угоди, укладеної раніше з комісією з цінних паперів США (SEC). Згідно з нею, він має попередньо погоджувати свої дії в соцмережах з радою директорів автовиробника.

Як приклад позивач наводить твіт Ілона Маска за 1 травня 2020 року: "Ціна акцій Tesla, на мій погляд, занадто висока". Після таких слів акції автовиробника впали приблизно на 15 мільярдів доларів.

Довідка. Ілон Маск не вперше потрапляє під слідство через свої дописи у твіттері. Так, у лютому 2021 року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США нібито почала розслідування через твіти винахідника про криптовалюту Dogecoin (DOGE).

Що відбувається з акціями Tesla останнім часом

У 2020 році акції Tesla виросли на 743%.

Приріст продовжився й на початку 2021 року, тоді статки Ілона Маска оцінили у 210 мільярдів доларів. В результаті, він посів перше місце в рейтингу найбагатших людей світу, обігнавши Джеффа Безоса.

На початку березня акції Tesla впали через розпродаж технологічних цінних паперів. Ілон Маск втратив 27 мільярдів доларів. Однак вже 9 березня акції знову виросли на 20% та повернули директору компанії 25 мільярдів доларів.

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