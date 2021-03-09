В период нестабильной экономики большинство ищут активы, которые позволят защитить свои деньги от обесценивания. В течение многих лет люди использовали для этого драгоценные металлы. Однако сейчас есть и другие инструменты, которые позволяют не только сохранять, но и приумножать сбережения.

Одним из таких инструментов являются криптовалюты. Цифровые валюты сейчас находятся на пике популярности и их стоимость обновляет исторические максимумы.

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Однако для многих криптовалюты до сих пор являются малопонятным активом. Почему отдельные криптовалюты могут стать полноправной альтернативой золоту и драгоценным металлам – читайте далее.

Аналог золота

Одна из наиболее популярных криптовалют – биткоин. Эта валюта была создана в 2008 году, человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. С момента создания стоимость этой цифровой валюты выросла во много раз.

Первой покупкой за биткоины стала пара пицц, которые обошлись за несколько монет, а в 2021 году стоимость криптовалюты превысила 50 тысяч долларов. Сегодня биткоин называют "золотом крипторынка", поскольку инвесторы стали использовать эту криптовалюту как средство для сохранения своих активов. Для этого есть несколько причин.



Цена биткоина 9 марта / Графика Coindesk

Ограниченность предложения

Как известно запасы золота ограничены. Мировые промышленные запасы золота составляют 63 тысяч тонн, а суммарные ресурсы 120 тысяч тонн. Точно также ограничена и эмиссия биткоина. В алгоритм генерации блоков биткоина заложено ограничение примерно в 21 миллион единиц.

Это значит, что в соответствии с законами классической экономики предложение как золота, так и биткоина будет со временем снижаться и при сохранении спроса стоимость этих активов будет расти.

Использование

Золото используется во многих отраслях экономики, начиная от традиционной ювелирной промышленности и заканчивая производством электроники, где из сплавов золота делают электрические контакты.

Однако с развитием технологий появляется все больше материалов, которые могут заменить золото. Например, если раньше золото достаточно часто использовалось в стоматологии, то сегодня на смену золотым зубам пришли керамические импланты.

Использование биткоина гораздо более многообразно.

В первую очередь, биткоин – это платежная система и средство платежа. Сегодня все больше и больше стран начинают признавать криптовалюты, и в частности, биткоин в качестве платежного инструмента.

При этом все больше компаний начинают принимать оплату за товар в биткоинах. Например, совсем недавно компания Tesla анонсировала, что будет принимать оплату за свои электромобили в биткоинах и приобрела эту криптовалюту на 1,5 миллиарда долларов. Это кстати привело к резкому росту курса этой цифровой валюты.

Динамика спроса

Общий объем спроса на золото не так уж велик и имеет тенденцию к снижению. Например, в 3-м квартале 2020 года он составил 2,97 тысячи тонн. Это на 10% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года.

"В то же время спрос на биткоин растет и в долгосрочной перспективе, в силу ограниченности предложения на рынке, он может в какой-то момент превысить спрос на золото. Если не учитывать других факторов, то можно сделать вывод, что стоимость биткоина, при сохранении тенденций, будет расти гораздо быстрее, чем то же самое золото", – отметил директор киевского филиала Forex Club Ефим Вульпи.

Как сохранить и приумножить свои средства

Вне зависимости от того, хотите ли вы вкладывать средства в традиционный защитный актив – золото, или предпочитаете инновационное "цифровое золото" – биткоин, необходимо выбрать подходящую торговую платформу. Одной из лучших торговых платформ является Libertex от Forex Club.

Libertex позволяет вкладывать средства более чем в 250 различных финансовых инструментов, включая золото и биткоин. Платформа доступна в виде веб-приложения, а также приложений для телефонов на iOS и Android. А это значит, что вы можете эффективно управлять своими активами в любом месте, где есть интернет.

Чтобы вложить деньги в понравившейся вам инструмент достаточно:

открыть и пополнить счет в Libertex;

выбрать нужный актив из списка;

определиться с суммой инвестиции и направлением;

после этого вам останется нажать на кнопку "в рост", если вы ждете роста стоимости, или "в снижение", если прогнозируете падение котировок.

В Libertex есть встроенная лента новостей, а также инструменты для проведения технического анализа рынка. Благодаря этому вы сможете самостоятельно определить куда будет двигаться цена выбранного вами актива. Если же вы не хотите заниматься анализом сами, вам всегда помогут эксперты Forex Club, обладающие многолетним опытом успешных инвестиций.

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