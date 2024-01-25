Дело в том, что за 4 квартал 2023 года общая выручка компании выросла на 3% до 25,17 миллиарда долларов, тогда как эксперты прогнозировали 25,6 миллиарда долларов. Если сравнивать с предыдущим годом, то этот показатель увеличился лишь на 1%.
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Новый обвал Tesla на фондовой бирже
После публикации финансового отчета за последний квартал 2023 года ценные бумаги Tesla "просели" сначала на 6%, а на момент создания этого материала – почти на 13%. Сейчас рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 576,9 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.
Дальше – больше! Генеральный директор компании Tesla Илон Маск предупредил инвесторов, что темпы роста объемов продаж в 2024 году замедлятся даже несмотря на скидки, пишет Reuters. Стоит добавить, что в прошлом году компания снизила цены на четыре модели автомобилей во всем мире из-за замедления продаж.
Напомним, что Илон Маск стремится увеличить свою долю акций в компании Tesla. Мол, в текущей ситуации он не может эффективно развивать компанию. Миллиардер даже снова начал критиковать Марка Цукерберга, которая имеет решающее право голоса в Meta благодаря акциям двойного класса.
За последний день капитал Илона Маска уменьшился на 937 миллионов долларов, информирует Bloomberg. К тому же в начале года бизнесмен стал беднее почти на 13 миллиардов долларов.