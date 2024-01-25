Дело в том, что за 4 квартал 2023 года общая выручка компании выросла на 3% до 25,17 миллиарда долларов, тогда как эксперты прогнозировали 25,6 миллиарда долларов. Если сравнивать с предыдущим годом, то этот показатель увеличился лишь на 1%.

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Новый обвал Tesla на фондовой бирже

После публикации финансового отчета за последний квартал 2023 года ценные бумаги Tesla "просели" сначала на 6%, а на момент создания этого материала – почти на 13%. Сейчас рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 576,9 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Дальше – больше! Генеральный директор компании Tesla Илон Маск предупредил инвесторов, что темпы роста объемов продаж в 2024 году замедлятся даже несмотря на скидки, пишет Reuters. Стоит добавить, что в прошлом году компания снизила цены на четыре модели автомобилей во всем мире из-за замедления продаж.

К теме! В результате производитель электрокаров может потерять 70 миллиардов долларов рыночной капитализации, если компания будет терять деньги. Тогда как за месяц производитель электрокаров имеет реальные шансы потерять примерно 200 миллиардов долларов.

Напомним, что Илон Маск стремится увеличить свою долю акций в компании Tesla. Мол, в текущей ситуации он не может эффективно развивать компанию. Миллиардер даже снова начал критиковать Марка Цукерберга, которая имеет решающее право голоса в Meta благодаря акциям двойного класса.

За последний день капитал Илона Маска уменьшился на 937 миллионов долларов, информирует Bloomberg. К тому же в начале года бизнесмен стал беднее почти на 13 миллиардов долларов.

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