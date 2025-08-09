Что будет с нефтью в 2030 году?

Согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), мировая добыча нефти превысит спрос, растет более чем на 5 миллионов баррелей в день и достигнув 114,7 миллиона баррелей в день к 2030 году, передает 24 Канал со ссылкой на Offshore Technology.

Читайте также Главная артерия нефти: сколько "черного золота" в водах Персидского залива

Увеличение добычи нефти в США, Канаде Аргентине и других странах, вероятно, покроет ожидаемый рост спроса в ближайшие годы.

Таким образом в IEA отмечают, что рынок достаточно обеспечен до 2030 года, но геополитические риски, например конфликт на Ближнем Востоке, может создать временные перебои.

В то же время другие отраслевые аналитики, как McKinsey, подчеркивают, что даже в случае снижения спроса на нефть до 2030 года запасы и добыча будут оставаться достаточными, особенно для определенных секторов, таких как авиация и химическая промышленность.

Интересно! Согласно опросу Rystad Energy в 2023 году, в мире остается около 1,6 триллиона баррелей нефти, которую можно добывать. По мнению отраслевых экспертов, исходя из известных данных по запасам, то нефти в мире осталось на примерно 50 лет.