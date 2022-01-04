С состоянием в 304,2 миллиарда долларов Илон Маск остается самым богатым человеком мира. Он опережает Бернара Арно, генерального директора французской империи моды LVMH, более чем на 100 миллиардов долларов.
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Почему Илон Маск разбогател
Очередное приложение к состоянию Илона Маску принесли акции Tesla. В воскресенье производитель электромобилей объявил, что поставил более 936 тысяч автомобилей в 2021 году, превзойдя прогнозы аналитиков.
Инвесторы быстро отреагировали – акции Tesla подскочили более чем на 13%. Рыночная капитализация компании снова превысила отметку в 1 триллион долларов после того, как в прошлом месяце опустилась ниже этого уровня.
Акции Tesla Илона Маска
- Илон Маск, являющийся генеральным директором Tesla и владеющий около 15,6% акций компании, продолжает их продавать.
- Напомним, что ранее миллиардер пообещал продать часть своих акций, чтобы уплатить налоги.
- В течение 2021 года он продал 5,7 миллиона акций Tesla на сумму более 16 миллиардов долларов.
- Также он сообщил, что уплатит примерно 11 миллиардов долларов налогов за 2021 год, став самым крупным налогоплательщиком.