С состоянием в 304,2 миллиарда долларов Илон Маск остается самым богатым человеком мира. Он опережает Бернара Арно, генерального директора французской империи моды LVMH, более чем на 100 миллиардов долларов.

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Почему Илон Маск разбогател

Очередное приложение к состоянию Илона Маску принесли акции Tesla. В воскресенье производитель электромобилей объявил, что поставил более 936 тысяч автомобилей в 2021 году , превзойдя прогнозы аналитиков.

Инвесторы быстро отреагировали – акции Tesla подскочили более чем на 13% . Рыночная капитализация компании снова превысила отметку в 1 триллион долларов после того, как в прошлом месяце опустилась ниже этого уровня.

Обратите внимание! Состояние Илон Маска вскоре снова может возрасти, когда компания Tesla будет отчитываться о четвертом квартале.

Акции Tesla Илона Маска