Состояние Илона Маска выросло до нового рекорда

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск зафиксировал существенный рост своего капитала в конце недели. Все благодаря акциям компаниям Tesla и еще одному стартапу, который связан с искусственным интеллектом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Акции компании Tesla выросли в пятницу, 22 ноября, выросли на 3,8% за день. Кроме того, акции производителя электрокаров стремительно дорожают после победы Дональда Трампа, которого поддерживал Илон Маск, на президентских выборах.

С 4 ноября ценные бумаги прибавили в цене 45%, добавив компании около 350 миллиардов долларов рыночной капитализации. К тому же Tesla впервые с весны 2022 года вернулась в клуб триллионеров. На момент создания этого материала, рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 1,13 триллиона долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

К теме! Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм, которая заменила на этом посту Илона Маска, продала тысячи акций Tesla в рамках специального плана. В целом она заработала более 32 миллионов долларов.

В то же время стартап xAI, который основал Илон Маск, привлек новое финансирование. Теперь компанию, которая работает в области искусственного интеллекта, оценивают в 50 миллиардов долларов. Еще один важный фактор – это новый запуск ракеты SpaceX, который Маск посетил с Трампом. Компании сейчас обсуждает продажу ценных бумаг. Это может увеличить ее оценку до более 250 миллиардов долларов.

Благодаря этому в последний раз личный капитал Илона Маска вырос 9,24 миллиарда долларов, достигнув отметки в 348 миллиардов долларов. С начала года бизнесмен стал богаче на 119 миллиардов долларов. Таким образом, Илон Маск побил личный рекорд, который зафиксировали в ноябре 2021 года. Тогда его состояние немного превышало 340 миллиардов долларов.