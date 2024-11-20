Сколько денег в Илона Маска в 2024 году

По состоянию на 20 ноября капитал Илона Маска, который уже годами удерживает статус самого богатого человека мира и возглавляет компании Tesla, SpaceX и X, приблизился к рекордному уровню. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На сегодня Илон Маск владеет капиталом в размере 331 миллиарда долларов. Последний раз его состояние выросло на 5,19 миллиарда долларов. Интересно, что с начала года бизнесмен стал богаче на 102 миллиарда долларов (+ 44,7%). Неделю назад его капитал оценивали в 319 миллиардов долларов.

К теме! Вторую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире занимает Джефф Безос. Он обладает состоянием в размере 226 миллиардов долларов. То есть основатель Amazon отстает от Маска на 105 миллиардов долларов.

Добавим, что ключевой актив, который приносит Илону Маску деньги, – это производитель электрокаров Tesla, с капитализацией на рынке в 1,11 триллиона долларов, согласно данным Yahoo!Finance. Компания в ноябре снова вернулась в клуб триллионеров впервые с апреля 2022 года. Кроме того, акции Tesla выросли после новости о смягчении правил для беспилотного управления авто.

Кроме того, стоит учитывать еще один момент с капиталом Илона Маска. Бизнесмен снова почти вплотную приблизился к рекорду, который сам и установил в 2021 году. Напомним, что тогда его состояние выросло до более 340 миллиардов долларов.