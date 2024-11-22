Председатель совета директоров Tesla продала тысячи акций Tesla

Робин Денхолм, которая занимает должность совета директоров Tesla с 2018 года, продала акции компании в рамках специального торгового плана. Она заменила на этом посту Илона Маска через соглашение с Комиссией ценных бумаг и бирж США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Продажа акций Tesla – это часть заранее созданного торгового плана, который позволяет инсайдерам компании продавать ценные бумаги в соответствии с установленными правилами.

Согласно имеющимся данным, Денхолм реализовала 112,39 тысячи опционов на акции Tesla. Ценные бумаги производителя электрокаров она продала 15 ноября. В результате Робин Денхолм заработала 32,5 миллиона долларов.

Стоит напомнить, что с начала ноября акции Tesla выросли в цене на 38%. Благодаря этому компания снова вернулась в так называемый клуб триллионеров, поскольку ее рыночная капитализация пересекла соответствующую отметку.

Важно! Производитель электрокаров был среди бенефициаров победы Дональда Трампа на выборах в США. Дело в том, что генеральный директор Tesla – это миллиардер Илон Маск, который сейчас входит в команду политика.

Ранее сообщалось, что команда Трампа планирует создать федеральную систему регулирования беспилотных автомобилей. Это могут сделать приоритетом для Министерства транспорта США. Потенциальное смягчение регулирования в этом секторе может стать главным фактором для ускорения разработки и внедрения беспилотных технологий.