Ожидают худшего: в России дефицит долларов нового образца: в России дефицит долларов нового образца

Дефицит долларов нового образца в России

В России заговорили о нехватке так называемых "новых" долларов. Это касается как банков, так и обменников в России, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Добавляют, что доллары нового образца исчезли из российских банков. Тогда как в пунктах обмена новые доллары стали редкостью. Со слов лица, которое знакомо с ситуацией, им просто неоткуда брать доллары нового образца. Мол, сотрудники обменных пунктов продают то, что им приносят клиенты.

Напомним, что Федеральная резервная система США обнародовала график обновления банкнот долларов, которые в обращении. Этот процесс планируют начать в 2026 году.

Более того, ожидают, что после нынешнего сезона отпусков долларов нового образца будет еще меньше. Сотрудница обменника заявила, что новые банкноты долларов просто вывозят за границу, тогда как обратно их никто не привозит.

Даже, если удается найти доллары нового образца, то купить их не так просто. Довольно часто за такие купюры требуют запалатить специальную комиссию. Якобы за каждые 100 долларов нового образца необходимо доплатить более 200 рублей.