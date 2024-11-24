Статки Ілона Маска зросли до нового рекорду

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск зафіксував суттєве зростання свого капіталу наприкінці тижня. Усе завдяки акціям компаніям Tesla та ще одному стартапу, який пов'язаний зі штучним інтелектом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Акції компанії Tesla зросли у п'ятницю, 22 листопада, зросли на 3,8% за день. Крім того, акції виробника електрокарів стрімко дорожчають після перемоги Дональда Трампа, якого підтримував Ілон Маск, на президентських виборах.

З 4 листопада цінні папери додали в ціні 45%, додавши компанії близько 350 мільярдів доларів ринкової капіталізації. До того ж Tesla вперше з весни 2022 року повернулася до клубу трильйонерів. На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 1,13 трильйона доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

До теми! Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм, яка замінила на цій посаді Ілона Маска, продала тисячі акцій Tesla у рамках спеціального плану. Загалом вона заробила понад 32 мільйони доларів.

Водночас стартап xAI, який заснував Ілон Маск, залучив нове фінансування. Тепер компанію, яка працює у галузі штучного інтелекту, оцінюють в 50 мільярдів доларів. Ще один важливий фактор – це новий запуск ракети SpaceX, який Маск відвідав з Трампом. Компанії наразі обговорює продаж цінних паперів. Це може збільшити її оцінку до понад 250 мільярдів доларів.

Завдяки цьому востаннє особистий капітал Ілона Маска зріс 9,24 мільярда доларів, досягнувши позначки в 348 мільярдів доларів. З початку року бізнесмен став багатшим на 119 мільярдів доларів. Таким чином, Ілон Маск побив особистий рекорд, який зафіксували у листопаді 2021 року. Тоді його статки трохи перевищували 340 мільярдів доларів.