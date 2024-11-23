Курс доллара на сегодня

В пятницу, 22 ноября, доллар США существенно вырос в цене. Более того, доллар пересек важную психологическую отметку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Актуально Цены на нефть зафиксировали очередной максимум на рынке

Тогда как его основные конкуренты зафиксировали серьезный спад на рынке. На валютный рынок повлияли новые данные о деловой активности в США и Европе.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США торговался на уровне 107,50, вырос на 0,41%. Этот показатель вплотную приблизился к годовому максимуму на уровне 107,07. Кроме того, доллар во время торгов достиг отметки на уровне 108,7. Это новый максимум за 52 недели, согласно данным Yahoo!Finance.

К теме! Доллар США также фиксирует рост третью неделю подряд.

В то же время позиции евро ослабли на 0,54%, достигнув самого высокого уровня с конца ноября 2022 года. Кроме того, британский фунт потерял 0,49% относительно доллара США. Также валюта падает в цене вторую неделю подряд.