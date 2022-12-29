Илон Маск призвал сотрудников компании не обращать внимания на происходящее на фондовом рынке. Он даже назвал этот процесс "безумием". С начала года акции производителя электрокаров упали в цене почти на 70%.

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Илон Маск обратился к сотрудникам Tesla

Бизнесмен обратился к работникам не переживать спад на фондовом рынке. По его словам, компания показывает прекрасные результаты и рынок это признает. Более того, он верит, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогой компанией в мире.

К теме! Далеко не последнюю роль в процессе обесценивания Tesla на рынке сыграла компания Twitter, а точнее приобретение этой социальной сети Илоном Маском за 44 миллиарда долларов. Также отрицательно на позиции производителя электрокаров. повлиял отчет за третий квартал 2022 года.

Это не единственный запрос, озвученный миллиардером. Маск считает, что они должны увеличить объемы поставок в конце 4 квартала 2022 года. Напомним, что недавно компания предложила скидки на автомобили в США и Китае.

Дело в том, что масштабный обвал акций Tesla нанес мощный удар по стоимости ценных бумаг производителя электрокаров, которыми владеют сотрудники. Компания предложила большинству из них некоторые компенсации.

Кроме того, аналитики из Morgan Stanley пересмотрели прогноз по стоимости ценных бумаг Tesla, снизив его 330 долларов до 250 долларов за штуку. Они добавили, что на рынке спрос превышал предложения, но уже в 2023 году ситуация изменится с точностью наоборот.