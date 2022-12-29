Ілон Маск закликав співробітників компанії не звертати уваги на те, що відбувається на фондовому ринку. Він навіть назвав цей процес "божевіллям". З початку року акції виробника електрокарів впали в ціні майже на 70%.

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Ілон Маск звернувся до співробітників Tesla

Бізнесмен звернувся до працівників не переживати спад на фондовому ринку. За його словами, компанія показує прекрасні результати, і ринок це визнає. Ба більше, він вірить, що у довгостроковій перспективі Tesla стане найдорожчою компанією у світі.

До теми! Далеко не останню роль у процесі знецінення Tesla на ринку відіграла компанія Twitter, а точніше придбання цієї соціальної мережі Ілоном Маском за 44 мільярди доларів. Також негативно на позиції виробника електрокарів вплинув звіт за третій квартал 2022 року.

Це не єдиний запит, який озвучив мільярдер. Маск вважає, що вони мають збільшити обсяги постачання наприкінці 4 кварталу 2022 року. Нагадаємо, що недавно компанія запропонувала знижки на автівки у США та Китаї.

Річ у тому, що масштабний обвал акцій Tesla завдав потужного удару по вартості цінних паперів виробника електрокарів, якими володіють співробітники. Компанія запропонувала більшості з них певні компенсації.

Крім того, аналітики з Morgan Stanley переглянули прогноз щодо вартості цінних паперів Tesla, знизивши його з 330 доларів до 250 доларів за штуку. Вони додали, що на ринку попит перевищував пропозиції, але вже у 2023 році ситуація суттєво зміниться з точністю навпаки.