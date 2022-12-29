Ілон Маск закликав співробітників компанії не звертати уваги на те, що відбувається на фондовому ринку. Він навіть назвав цей процес "божевіллям". З початку року акції виробника електрокарів впали в ціні майже на 70%.
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Ілон Маск звернувся до співробітників Tesla
Бізнесмен звернувся до працівників не переживати спад на фондовому ринку. За його словами, компанія показує прекрасні результати, і ринок це визнає. Ба більше, він вірить, що у довгостроковій перспективі Tesla стане найдорожчою компанією у світі.
Це не єдиний запит, який озвучив мільярдер. Маск вважає, що вони мають збільшити обсяги постачання наприкінці 4 кварталу 2022 року. Нагадаємо, що недавно компанія запропонувала знижки на автівки у США та Китаї.
Річ у тому, що масштабний обвал акцій Tesla завдав потужного удару по вартості цінних паперів виробника електрокарів, якими володіють співробітники. Компанія запропонувала більшості з них певні компенсації.
Крім того, аналітики з Morgan Stanley переглянули прогноз щодо вартості цінних паперів Tesla, знизивши його з 330 доларів до 250 доларів за штуку. Вони додали, що на ринку попит перевищував пропозиції, але вже у 2023 році ситуація суттєво зміниться з точністю навпаки.