Основной причиной резкого обесценения акций стали данные Tesla по производству и объемам поставок за третий квартал 2022 года.

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Новые данные за квартал от Tesla

Согласно последним данным, всего за квартал Tesla поставила 343 тысячи автомобилей, тогда как компания произвела 365 тысяч электрокаров. Эти цифры не оправдали ожидания экспертов, прогнозировавших, что 364 660 автомобилей будут доставлены.

Общий объем производства вырос по сравнению с предыдущим кварталом 2022 года. Тогда американская компания сообщила, что 3 месяца произвели 258 580 автомобилей. В понедельник, 3 октября, акции Tesla колебались в диапазоне цен от 241,01 – 255,16 доллара за штуку. Актуальные данные по производителю электрокаров:

К моменту создания этого материала, ценные бумаги Telsa торгуются по цене 243 доллара за штуку;

До падения стоимость акции колебалась на уровне более 265 долларов за штуку;

за штуку; С начала торгов они утратили 8,26%;

Рыночная капитализация компании составляет 759,6 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.

Также в третьем квартале 2022 года Tesla столкнулась с рядом проблем на своих новых заводах в Германии и Техасе, увольнением руководителей и стремительным ростом цен на товары.

Добавим, что скандальные заявления Маска о Крыме и войне России против Украины прозвучали после того, как акции Tesla упали до трехмесячного минимума на торгах в понедельник, поскольку рынок отреагировал на более слабый, чем ожидали отчет за третий квартал 2022 года, пишет Forbes. Напомним, миллиардер предложил собственный вариант для достижения мира между Украиной и государством-агрессором. В частности, речь идет о: