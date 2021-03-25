Инвестировать на финансовых рынках – дело не из простых. Поэтому вероятность успеха значительно усиливают уже готовые инвестиционные идеи. Об одной из таких, читайте на Финансы 24.

Любое действие начинается с идеи – для того, чтобы что-то сделать, нужно сначала об этом подумать. То же самое и в инвестировании. Любая успешная инвестиция на финансовых рынках – это следствие появления инвестиционной идеи.

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Найти такую ​​успешную идею самостоятельно довольно трудно. Зато всегда можно воспользоваться уже готовыми решениями.

Как это работает

Инвестиционная идея – это отправной пункт для всех последующих действий инвестора. Ведь для того, чтобы купить или продать любой актив и получить на этом прибыль, нужно сначала подумать:

что это будет за торговый инструмент;

когда с ним будет выгодно осуществлять операцию;

по какой цене реализовывать.

Найти хорошую идею достаточно сложно, и далеко не все инвесторы способны на это. Особенно трудно начинающим – из-за отсутствия опыта. Именно для них подойдут уже готовые инвестиционные идеи, которые готовят профессионалы из компании Forex Club.

Специалисты компании с многолетним опытом успешных инвестиций постоянно следят за ситуацией на финансовых рынках, чтобы определить самый интересный вариант для вложения средств. Благодаря этому инвесторы могут не тратить время на самостоятельный анализ рынка, а просто использовать ту возможность, которая кажется им самой интересной. Одной из таких инвестиционных идей является "Иена – аутсайдер 2021 года".

Как на этом заработать

Иена традиционно считается защитным активом, как, например, швейцарский франк или гособлигации США. Эту валюту называют "тихой гаванью" в моменты турбулентности финансовых рынков.

Иена росла…

На фоне пандемии коронавируса, введение ограничительных мер в разных странах и ухудшения ситуации в мировой экономике, у инвесторов возросла потребность в подобного рода активах. Это привело к снижению курса доллара против иены до 102 иен за доллар, то есть к укреплению японской валюты.

..., а затем иена падала

Однако в 2021 году, на фоне роста объемов вакцинации, пандемия коронавируса начала постепенно отступать. Это привело к стабилизации ситуации в мировой экономике и снижение интереса к защитным активам. Поэтому иена начала слабеть к доллару, и курс американской валюты в марте достиг 109 иен.

По мере дальнейшего улучшения ситуации в мировой экономике, инвесторы начнут выходить из защитных активов. Поэтому иена может продолжить ослабевать, что сделает ее, в конечном итоге, аутсайдером 2021 года. Именно этот тренд предлагают использовать аналитики Forex Club.

"Иена – аутсайдер 2021"

Инвестиционная идея "Иена – аутсайдер 2021" предусматривает потенциальную доходность в 53%. То есть воспользовавшись этой идеей и вложив в нее 1000 долларов, вы можете получить 530 долларов прибыли. Эта инвестиционная идея актуальна до 5 июня 2021 года. Однако это не означает, что вам нужно закрывать вашу инвестицию именно в этот день, чтобы получить прибыль. Вы можете закрыть ее в любой момент, как до этой даты, так и после.

Идея рассчитана для трех уровней риска – консервативного, умеренного и агрессивного. Это означает, что использовать ее можно как для сохранения и защиты капитала, так и для агрессивного заработка на финансовом рынке.

Чтобы начать зарабатывать на финансовых рынках, достаточно открыть и пополнить ваш счет, например, в торговой платформе Libertex от Forex Club.

от Forex Club. Затем вам нужно будет подать заявку на подключение к инвестиционной идеи, например, воспользовавшись помощью вашего персонального менеджера.

После того как ваша заявка будет обработана, вы получите подробности этой инвестиционной идеи.

Теперь вам останется только выбрать нужный инструмент в торговой платформе Libertex и осуществить операцию в соответствии с полученными рекомендациями и тем уровнем риска, который является приемлемым для вас.

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