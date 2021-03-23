В кризисные времена опытные инвесторы переключают свое внимание на так называемые защитные активы – такие как золото, нефть и денежные единицы. Пандемия не стала исключением. За последний 2020 год значительно вырос спрос на покупку иены.

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Уже в начале пандемии иена продемонстрировала значительное укрепление, что продержалось в течение 2020 года. Однако, сейчас эта денежная единица живо теряет позиции, поскольку на рынке наблюдается тенденция сброса защитных активов.

"Иена – аутсайдер 2021" – именно так называется инвестиционная идея, которые подготовили для вкладчиков специалисты Forex Club. Почему инвесторам стоит обратить на это внимание – рассказала аналитик Киевского филиала МАБТ Галина Танащук.

Японская национальная валюта – иена / Фото Pixabay

Стоит ли ожидать очередных укреплений позиций от иены в 2021 году

Галина Танащук отметила, что очередных укреплений позиций от иены в 2021 году ждать не стоит. Традиционно японская иена считается защитным активом. К таким активам относятся, например, золото, американские гособлигации или швейцарский франк.

"Курс защитных активов обычно возрастает при росте нестабильности в мировой экономике. А в периоды восстановления экономики, который происходит сейчас, курс защитных активов снижается. Другими словами, мы ожидаем, что на фоне успехов по борьбе с коронавирусом, курс доллара к японской иене будет расти", – сказала она.

Что предусматривает инвестиционная идея "Иена – аутсайдер 2021"

Аналитик не рассказала, что суть инвестиционной идеи в том, чтобы воспользоваться трендом на снижение курса иены и роста курса доллара. В 2020 году в разгар пандемии курс доллара к иене снизился со 109 иен в начале 2020 года до примерно 103 иен в начале 2021 года.

Однако Танащук подчеркнула: "Сейчас, на фоне успехов по борьбе с коронавирусом, наблюдается обратная тенденция, в рамках которой доллар к середине марта 2021 года вновь достиг отметки в 109 иен, что означает ослабление японской валюты. Именно этот тренд лежит в основе инвестиционной идеи "Иена – аутсайдер 2021".

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Сколько можно по работам на такой инвестиционной идеи

"Размер заработка зависит от той суммы, какую вы планируете использовать в сделке, а также от вашей склонности к риску. Для примера возьмем сумму в 500 долларов. При консервативном инвестировании ваша прибыль составит 133 доллара, при умеренном – 266 долларов, а при агрессивном – 532 доллара. Чтобы получить большую прибыль, вы можете, например, увеличить сумму сделки", – объяснила аналитик Киевского филиала МАБТ.

Что нужно сделать, чтобы получить эту инвестиционную идею

Получить эту инвестиционную идею просто достаточно:

открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex от Forex Club на сумму от 500 долларов;

после этого вам необходимо будет подписаться на эту инвестиционную идею, например, связавшись с вашим персональным менеджером;

после подписки, вы получите подробное описание и детали этой инвестиционной идеи;

вам останется только открыть терминал Libertex, сделать нужную операцию и дождаться вашей прибыли.

Таким образом, экономическая ситуация в мире медленными шагами, но восстанавливается. Следовательно, большинство защитных активов уже не так интересны для инвестиций. Однако, именно это может наоборот сыграть "на руку" вкладчикам, которые тщательно следят за рынком, и принести им значительную прибыль.

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