Для успешных инвестиций на финансовых рынках, первое, что понадобится любому инвестору, это понимание того, в какой актив и когда нужно вложить деньги. Другими словами, нужна подходящая инвестиционная идея.

Что такое инвестиционная идея и как на ней заработать – читайте дальше.

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Что такое инвестидея

Инвестиционные идеи – это готовые идеи для вложения денег на финансовом рынке. Они могут касаться любых торговых инструментов:

акций;

валют;

фондовых индексов;

криптовалют и других инструментов.

Инвестидеи обычно содержат точку входа, целевую цену для фиксации прибыли и четкое описание факторов, почему пора покупать или продавать тот, или иной актив в то или иное время.

Самостоятельно найти инвестиционную идею не так-то просто. Для этого нужно не только понимание процессов, происходящих на рынке, но и длительный анализ, а также большой опыт эффективных инвестиций. Особенно тяжело это дается тем инвесторам, которые пока имеют мало опыта в совершении операций на финансовых рынках.

К счастью, чтобы не тратить время на поиск и отсев невыгодных вариантов, можно прибегнуть к помощи профессионалов. Эксперты с многолетним опытом успешных инвестиций готовы предложить инвесторам готовые решения с заранее понятной доходностью и подходящим уровнем риска. Воспользовавшись такими предложениями, можно быть уверенным в доходности вашей сделки, а также представлять потенциальный уровень риска.

На чем можно заработать

Одним из наиболее интересных финансовых инструментов является немецкий фондовый индекс DAX. Этот индекс отражает динамику котировок крупнейших компаний Германии, которая является локомотивом европейской экономики, и является одним из важнейших фондовых индексов ЕС. Именно на этом инструменте в рамках инвестиционной идеи "DAX. Германия на пути к восстановлению" предлагают заработать специалисты компании Forex Club, которая уже с 1997 года помогает трейдерам по всему миру получать прибыль на финансовых рынках.

Немецкий фондовый индекс DAX позволит заработать неплохие деньги / Графика Insider

По мере того как начнется выход страны из локдауна и будут сниматься коронавирусные ограничения, будет дан импульс к отсроченному спросу со стороны населения и восстановлению экономики Германии. На этом фоне индекс DAX может показать рост. При целевой цене по DAX в 16 000 пунктов потенциальная доходность, которую может принести инвестору эта идея от Forex Club составляет 47%. Это значит, что вложив 1000 долларов, вы можете получить до 470 долларов прибыли.

Инвестидея "DAX. Германия на пути к восстановлению" актуальна до 26 мая 2021 года. Однако это не значит, что вам нужно закрыть инвестицию именно в эту дату. Вы можете закрыть вашу сделку в любой момент, как до этого срока, так и после. Эта инвестиционная идея рассчитана для трех разных уровней риска – консервативного, умеренного агрессивного и подойдет для инвесторов с любым стилем инвестирования.

Как получить прибыль

Заработать с помощью инвестидеи "DAX. Германия на пути к восстановлению" просто. Для этого достаточно открыть и пополнить счет в Forex Club на сумму от 500 долларов. Это можно сделать, например в торговой платформе Libertex. Эта платформа была разработана группой компаний Forex Club и ей пользуются более 2,9 миллиона начинающих и опытных трейдеров по всему миру. Платформа предоставляет возможность буквально в режиме одного окна совершать сделки с большим количеством финансовых активов. Делать это можно как с обычного компьютера через веб-приложение, так и с телефона с помощью приложений для операционных систем iOS и Android.

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После того как вы откроете и пополните счет вам нужно будет подать заявку на подключение к этой инвестиционной идее, например, через вашего персонального менеджера. Как только ваша заявка будет обработана, вы получите детальное описание инвестиционной идеи "DAX. Германия на пути к восстановлению". Вам останется всего лишь выбрать торговый инструмент DAX в терминале Libertex и совершить сделку в соответствии с полученными рекомендациями.

Получайте прибыль, вкладывая средства в ведущий европейский индекс DAX вместе с Libertex от Forex Club.