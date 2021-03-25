Інвестувати на фінансових ринках – справа не з простих. Тож ймовірність успіху значно підсилюють вже готові інвестиційні ідеї. Про одну з таких, читайте на Фінанси 24.

Будь-яка дія починається з ідеї – для того, щоб щось зробити, потрібно спочатку про це подумати. Те ж саме і в інвестуванні. Будь-яка успішна інвестиція на фінансових ринках – це наслідок появи інвестиційної ідеї.

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Знайти таку успішну ідею самостійно доволі важко. Зате завжди можна скористатися вже готовими рішеннями.

Як це працює

Інвестиційна ідея – це відправний пункт для всіх подальших дій інвестора. Адже для того, щоб купити або продати будь-який актив і отримати на цьому прибуток, потрібно спочатку подумати:

що це буде за торговий інструмент;

коли з ним буде вигідно здійснювати операцію;

за якою ціною реалізовувати.

Знайти хорошу ідею досить складно, і далеко не всі інвестори здатні на це. Особливо важко початківцям – через відсутність досвіду. Саме для них підійдуть вже готові інвестиційні ідеї, які готують професіонали з компанії Forex Club.

Фахівці компанії з багаторічним досвідом успішних інвестицій постійно стежать за ситуацією на фінансових ринках, щоб визначити найцікавіший варіант для вкладення коштів. Завдяки цьому інвестори можуть не витрачати час на самостійний аналіз ринку, а просто використовувати ту можливість, яка здається їм найцікавішою. Однією з таких інвестиційних ідей є "Єна – аутсайдер 2021 року".

Як на цьому заробити

Єна традиційно вважається захисним активом, як, наприклад, швейцарський франк або держоблігації США. Цю валюту називають "тихою гаванню" в моменти турбулентності фінансових ринків.

Єна росла...

На тлі пандемії коронавірусу, введення обмежувальних заходів в різних країнах і погіршення ситуації у світовій економіці, в інвесторів зросла потреба в подібного роду активах. Це призвело до зниження курсу долара проти єни до 102 єн за долар, тобто до зміцнення японської валюти.

…, а потім єна падала

Однак у 2021 році, на тлі зростання обсягів вакцинації, пандемія коронавірусу почала поступово відступати. Це призвело до стабілізації ситуації у світовій економіці і зниження інтересу до захисних активів. Відповідно єна почала слабшати до долара, і курс американської валюти в березні досяг 109 ієн.

У міру подальшого поліпшення ситуації у світовій економіці, інвестори почнуть виходити із захисних активів. Тож єна може продовжити слабшати, що зробить її, в кінцевому підсумку, аутсайдером 2021 року. Саме цей тренд пропонують використовувати аналітики Forex Club.

"Єна – аутсайдер 2021 року"

Інвестиційна ідея "Єна – аутсайдер 2021 року" передбачає потенційну прибутковість в 53%. Тобто скориставшись цією ідеєю і вклавши в неї 1000 доларів, ви можете отримати 530 доларів прибутку. Ця інвестиційна ідея актуальна до 5 червня 2021 року. Однак це не означає, що вам потрібно закривати вашу інвестицію саме в цей день, щоб отримати прибуток. Ви можете закрити її в будь-який момент, як до цієї дати, так і після.

Ідея розрахована для трьох рівнів ризику – консервативного, помірного та агресивного. Це означає, що використовувати її можна як для збереження і захисту капіталу, так і для агресивного заробітку на фінансовому ринку.

Щоб почати заробляти на фінансових ринках досить відкрити і поповнити ваш рахунок, наприклад, в торговій платформі Libertex від Forex Club.

від Forex Club. Потім вам потрібно буде подати заявку на підключення до інвестиційної ідеї, наприклад, скориставшись допомогою вашого персонального менеджера.

Після того, як ваша заявка буде оброблена, ви отримаєте подробиці цієї інвестиційної ідеї.

Тепер вам залишиться тільки вибрати потрібний інструмент в торговій платформі Libertex і здійснити операцію відповідно до отриманих рекомендацій і тим рівнем ризику, який є прийнятним для вас.

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Почніть заробляти разом з Forex Club, виберіть інвестідею "Єна – аутсайдер 2021 року" і скористайтеся вашою можливістю отримати прибуток.