"Єна – аутсайдер 2021 року": як заробити на інвестиційній ідеї
Інвестувати на фінансових ринках – справа не з простих. Тож ймовірність успіху значно підсилюють вже готові інвестиційні ідеї. Про одну з таких, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Будь-яка дія починається з ідеї – для того, щоб щось зробити, потрібно спочатку про це подумати. Те ж саме і в інвестуванні. Будь-яка успішна інвестиція на фінансових ринках – це наслідок появи інвестиційної ідеї.
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Знайти таку успішну ідею самостійно доволі важко. Зате завжди можна скористатися вже готовими рішеннями.
Як це працює
Інвестиційна ідея – це відправний пункт для всіх подальших дій інвестора. Адже для того, щоб купити або продати будь-який актив і отримати на цьому прибуток, потрібно спочатку подумати:
- що це буде за торговий інструмент;
- коли з ним буде вигідно здійснювати операцію;
- за якою ціною реалізовувати.
Знайти хорошу ідею досить складно, і далеко не всі інвестори здатні на це. Особливо важко початківцям – через відсутність досвіду. Саме для них підійдуть вже готові інвестиційні ідеї, які готують професіонали з компанії Forex Club.
Фахівці компанії з багаторічним досвідом успішних інвестицій постійно стежать за ситуацією на фінансових ринках, щоб визначити найцікавіший варіант для вкладення коштів. Завдяки цьому інвестори можуть не витрачати час на самостійний аналіз ринку, а просто використовувати ту можливість, яка здається їм найцікавішою. Однією з таких інвестиційних ідей є "Єна – аутсайдер 2021 року".
Як на цьому заробити
Єна традиційно вважається захисним активом, як, наприклад, швейцарський франк або держоблігації США. Цю валюту називають "тихою гаванню" в моменти турбулентності фінансових ринків.
Єна росла...
На тлі пандемії коронавірусу, введення обмежувальних заходів в різних країнах і погіршення ситуації у світовій економіці, в інвесторів зросла потреба в подібного роду активах. Це призвело до зниження курсу долара проти єни до 102 єн за долар, тобто до зміцнення японської валюти.
…, а потім єна падала
Однак у 2021 році, на тлі зростання обсягів вакцинації, пандемія коронавірусу почала поступово відступати. Це призвело до стабілізації ситуації у світовій економіці і зниження інтересу до захисних активів. Відповідно єна почала слабшати до долара, і курс американської валюти в березні досяг 109 ієн.
У міру подальшого поліпшення ситуації у світовій економіці, інвестори почнуть виходити із захисних активів. Тож єна може продовжити слабшати, що зробить її, в кінцевому підсумку, аутсайдером 2021 року. Саме цей тренд пропонують використовувати аналітики Forex Club.
"Єна – аутсайдер 2021 року"
Інвестиційна ідея "Єна – аутсайдер 2021 року" передбачає потенційну прибутковість в 53%. Тобто скориставшись цією ідеєю і вклавши в неї 1000 доларів, ви можете отримати 530 доларів прибутку. Ця інвестиційна ідея актуальна до 5 червня 2021 року. Однак це не означає, що вам потрібно закривати вашу інвестицію саме в цей день, щоб отримати прибуток. Ви можете закрити її в будь-який момент, як до цієї дати, так і після.
Ідея розрахована для трьох рівнів ризику – консервативного, помірного та агресивного. Це означає, що використовувати її можна як для збереження і захисту капіталу, так і для агресивного заробітку на фінансовому ринку.
- Щоб почати заробляти на фінансових ринках досить відкрити і поповнити ваш рахунок, наприклад, в торговій платформі Libertex від Forex Club.
- Потім вам потрібно буде подати заявку на підключення до інвестиційної ідеї, наприклад, скориставшись допомогою вашого персонального менеджера.
- Після того, як ваша заявка буде оброблена, ви отримаєте подробиці цієї інвестиційної ідеї.
- Тепер вам залишиться тільки вибрати потрібний інструмент в торговій платформі Libertex і здійснити операцію відповідно до отриманих рекомендацій і тим рівнем ризику, який є прийнятним для вас.
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