К концу минувшей недели, 12 ноября, активы Tesla упали в цене на 15,4%, Это происходило после того, как генеральный директор компании Илон Маск стал продавать ценные бумаги производителя электрокаров. Первыи транши оценили почти в 5,7 миллиарда долларов, информирует CNBC.

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Падение акций Tesla

Это худшая неделя Tesla на рынке за последние 20 месяцев. Это также максимально плохой результат в истории компании, если не учитывать обвал в феврале и марте 2020 года, когда пандемия коронавируса возникла в США, всколыхнув фондовый рынок.

К теме 16 ноября стало известно, что Илон Маск продал еще более чем 934 тысячи акций производителя электрокаров на 930 миллионов долларов. Кроме того, родной брат миллиардера 5 ноября 2021 года также продал 88 500 акций компании. Соглашение было совершено после закрытия фондового рынка.

Миллиардер продал активы частично , чтобы погасить налоговые обязательства, связанные с реализацией опционов на акции. Незадолго до того, как его план по продаже активов был обнародован, Маск провел среди 62,5 миллиона своих подписчиков в твиттер неформальный опрос, результат которого должен был определить будущее принадлежащих ему активов Tesla. Опубликованные документы показывают, что бизнесмен знал, что некоторые из его акций нужно было продать в течение той недели.

Худшая неделя Tesla за последние 20 месяцев / Фото Getty Images

По данным Market Watch , несмотря на все акции Tesla с начала года выросли почти на 56%. Исторический рекорд был зафиксирован 4 ноября 2021, когда цена активов достигла отметки в 1229,91 доллара. На момент создания этого материала стоимость активов компании Илона Маска колеблется на уровне 1095 долларов за штуку, рыночная капитализация составляет 1,09 триллиона долларов, передает Yahoo!Finance . Для сравнения, акции других автопроизводителей продемонстрировали следующие результаты за аналогичный период:

Активы Ford выросли примерно на 120%,

Ценные бумаги General Motors подорожали почти на 51% ,

Акции Volkswagen AG взлетели в цене на 66%.