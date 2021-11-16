Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) на біржі компанія Rivian залучила рекордні інвестиції продавши 153 мільйони акцій вартістю 78 доларів за кожну. Цінні папери виробника електрокарів зростають в ціні, що не залишив поза увагою Ілон Маск.
Варте уваги Інвестиція у власний вибір: як перетворити улюблені товари та послуги на джерело доходу
Ілон Маск прокоментував вихід Rivian на біржу
Підприємець та засновник компанії Tesla Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 266,9 мільярда доларів, дещо скептично поставився до ентузіазму інвесторів стосовно появи активів Rivian на біржі. Мільярдер побажав конкурентам успіху, але зауважив, що їм ще доведеться пройти "справжнє випробування":
- досягнення високих виробничих показників;
- вийти на рівень беззбитковості у фінансовому плані.
Були сотні автомобільних стартапів, як електричних, так із системами внутрішнього згоряння, але Tesla – єдиний американський автовиробник, який досяг великих обсягів виробництва та позитивного грошового потоку за останні 100 років,
– додав Ілон Маск.
Вихід на біржу Tesla та Rivian
Потужний вихід на біржу компанії Rivian різко контрастує з Tesla. Корпорація Ілона Маска стала публічною у 2010 році з оцінкою на рівні 1,6 мільярда доларів та залучила трохи більше ніж 226 мільйонів доларів. Стартова вартість активів в момент IPO дорівнювала 17 доларів за акцію, на момент закриття торгів у той день вона зросла на 41% майже до 24 доларів за штуку, пише Wired.
Цікаво Прогноз ОПЕК, Байден та попит: чому вартість нафти почала знижуватися
Тоді як виробник електрокарів Rivian стартував на фондовому ринку з оцінкою у 90 мільярдів доларів та залучила майже 12 мільярдів доларів інвестицій. Це називають найбільшим IPO з 2012 року, коли на біржу вийшов Facebook.
Актуальна вартість активів Tesla та Rivian:
- Ціна акцій Tesla коливається на рівні 1013 доларів за кожну, ринкова капіталізація становить 1,018 трильйона доларів, згідно з Yahoo!Finace.
- Вартість цінних паперів виробника електрокарів Rivian досягла 149 доларів за акцію, ринкова капіталізація дорівнює 131,9 мільярда доларів, за версією того ж порталу.