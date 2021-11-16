Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) на біржі компанія Rivian залучила рекордні інвестиції продавши 153 мільйони акцій вартістю 78 доларів за кожну. Цінні папери виробника електрокарів зростають в ціні, що не залишив поза увагою Ілон Маск.

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Ілон Маск прокоментував вихід R ivian на біржу

Підприємець та засновник компанії Tesla Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 266,9 мільярда доларів, дещо скептично поставився до ентузіазму інвесторів стосовно появи активів Rivian на біржі. Мільярдер побажав конкурентам успіху, але зауважив, що їм ще доведеться пройти "справжнє випробування":

досягнення високих виробничих показників;

вийти на рівень беззбитковості у фінансовому плані.

Були сотні автомобільних стартапів, як електричних, так із системами внутрішнього згоряння, але Tesla – єдиний американський автовиробник, який досяг великих обсягів виробництва та позитивного грошового потоку за останні 100 років,

– додав Ілон Маск.

Вихід на біржу Tesla та Rivian

Потужний вихід на біржу компанії Rivian різко контрастує з Tesla. Корпорація Ілона Маска стала публічною у 2010 році з оцінкою на рівні 1,6 мільярда доларів та залучила трохи більше ніж 226 мільйонів доларів. Стартова вартість активів в момент IPO дорівнювала 17 доларів за акцію, на момент закриття торгів у той день вона зросла на 41% майже до 24 доларів за штуку, пише Wired.

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Тоді як виробник електрокарів Rivian стартував на фондовому ринку з оцінкою у 90 мільярдів доларів та залучила майже 12 мільярдів доларів інвестицій. Це називають найбільшим IPO з 2012 року, коли на біржу вийшов Facebook.

Зверніть увагу! У перший день торгів акції компанії Rivian на фондовому ринку США зросли в ціні майже на 30% приблизно до 100 доларів за штуку.

Актуальна вартість активів Tesla та Rivian: