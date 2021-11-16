Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 266,6 мільярда доларів, вже вдруге продає активи Tesla. У першій половині листопада 2021 року він за три дні продав приблизно 4,5 мільйона акцій компанії, за які отримав орієнтовно 5 мільярдів доларів.
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Ілон Маск знову продав акції Tesla
Цього разу мільярдер продав понад 934 тисячі акцій виробника електрокарів на 930 мільйонів доларів, згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США. Маск зробив цей крок після того, як використав опціони на покупку 2,1 мільйона акцій компанії вартістю 6,24 долара за штуку, йдеться в офіційних документах. Бізнесмен зобов’язаний сплатити податок на прибуток з різниці між ціною виконання та справедливою ринковою вартістю цінних паперів Tesla, яка в понеділок коливалася на рівні 1013,39 долара за акцію.
Ілон Маск також вдруге менші ніж за два тижні реалізував опціони, якими він володіє. 8 листопада мільярдер таким чином придбав майже 2,2 мільйона цінних паперів Tesla, інформує Комісія з цінних паперів та бірж США.
Документи американського регулятора також свідчать про те, що деякі продажі активів найбагатшої людини світу – це частина відповідного торгового плану, який був ухвалений у вересні. У Маска все ще мільйони опціонів на акції, які він повинен використати до закінчення терміну їхньої дії в серпні наступного року.