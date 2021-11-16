Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 266,6 мільярда доларів, вже вдруге продає активи Tesla. У першій половині листопада 2021 року він за три дні продав приблизно 4,5 мільйона акцій компанії, за які отримав орієнтовно 5 мільярдів доларів.

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Ілон Маск знову продав ак ції Tesla

Цього разу мільярдер продав понад 934 тисячі акцій виробника електрокарів на 930 мільйонів доларів, згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США. Маск зробив цей крок після того, як використав опціони на покупку 2,1 мільйона акцій компанії вартістю 6,24 долара за штуку, йдеться в офіційних документах. Бізнесмен зобов’язаний сплатити податок на прибуток з різниці між ціною виконання та справедливою ринковою вартістю цінних паперів Tesla, яка в понеділок коливалася на рівні 1013,39 долара за акцію.

До теми На момент створення цього матеріалу ціна акцій Tesla коливається на рівні 1024 доларів за кожну. Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 1,029 трильйона доларів США, за версією Yahoo!Finance.

Ілон Маск також вдруге менші ніж за два тижні реалізував опціони, якими він володіє. 8 листопада мільярдер таким чином придбав майже 2,2 мільйона цінних паперів Tesla, інформує Комісія з цінних паперів та бірж США.

Документи американського регулятора також свідчать про те, що деякі продажі активів найбагатшої людини світу – це частина відповідного торгового плану, який був ухвалений у вересні. У Маска все ще мільйони опціонів на акції, які він повинен використати до закінчення терміну їхньої дії в серпні наступного року.