Почему Victorinox хочет перенести производство в США?

Производитель легендарных швейцарских армейских ножей, компания Victorinox, рассматривает возможность переноса части производства в США. Таким образом в компании хотят снизить расходы, связанные с новыми американскими пошлинами, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Торговля в кризисе: как изменился европейский экспорт из-за пошлин Трампа

Швейцария особенно пострадала от торговой политики Вашингтона при президентстве Дональда Трампа, который в начале месяца повысил тарифы на швейцарский импорт до 39%. При этом США остаются основным рынком для швейцарской техники, часов и шоколада.

Мы думаем о том, чтобы перенести отдельные этапы обработки на завершающий этап производственной цепочки непосредственно в США, например, финальную полировку и упаковку коммерческих ножей. Это позволит сократить стоимость товаров, облагаемых пошлиной, на 10-15%,

– отметил генеральный директор компании Карл Элзенер.

Victorinox, выпускающая как профессиональные инструменты, так и знаменитые карманные ножи, получает около 13% своей выручки от продаж в Соединенных Штатах. Элзенер добавил, что новые пошлины вводятся в сложный для компании момент.

Сильный швейцарский франк заметно снижает нашу конкурентоспособность и прибыльность,

– подчеркнул он.

При этом глава Victorinox также отметил, что значительные запасы на складах в США позволяют компании не ощущать действия новых тарифов до начала следующего года.

Пока мы будем наблюдать за ситуацией и ждать ее развития,

– сказал он.

Рост неопределенности из-за торговой политики Трампа усилил спрос на швейцарский франк как надежный актив. Это привело к укреплению национальной валюты и сделало швейцарские товары за рубежом дороже.