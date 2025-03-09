Специальное место для хранения денег
Наши предки верили, что для купюр и монет должно быть отдельно отведенное место в доме. Сегодня это может быть сейф, копилка или папка – денежник, передает 24 Канал.
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При этом не стоит хранить смятые или скрученные в трубочки деньги. Это свидетельствует о вашем пренебрежительном и равнодушном отношении к ним. Финансовые потоки таким образом блокируются.
Кроме этого, не рекомендуется складывать купюры в стеклянные банки, коробок и книг. Ведь это может спровоцировать множество неприятностей. В частности, ваши накопления могут потеряться.
Как хранить средства в кошельке
Для успешного хранения средств при себе вам понадобится достаточно просторный кошелек. При этом следуйте таким простым правилам:
- сортируйте деньги: от больших купюр к меньшим,
- монеты лучше положить в отдельный отдел,
- не храните в кошельке чеков или же других мелочей,
- не перевязывайте деньги резинками.
Дополнительно стоит следить за состоянием купюр и избавляться от изношенных в обменниках или банках.